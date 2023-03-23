طرق سهلة للحفاظ على نشاطكِ خلال ساعات الصيام

الوكيل الاخباري - يستعد جميع المسلمين لبدء صيام شهر رمضان الكريم، وهذا ما يحتاج إلى إعطاء الأولوية للصحة، للحفاظ على النشاط أثناء ساعات الصوم الطويلة.

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ينظر إلى الصيام على أنه عملية إزالة السموم، وأثناء الصيام، تنخفض مستويات الطاقة في الجسم، لكن يمكن لك البقاء نشطة من خلال اتباع نصائح سهلة.



طرق للحفاظ على النشاط أثناء صيام رمضان:









1 . تناول وجبات صغيرة:

خلال الفترة من الإفطار والسحور، يجب تناول وجبات غذائية صغيرة ومتكررة، على عكس ما يقوم البعض به، حيث يتم تناول وجبة كبيرة تحتوي على جميع العناصر فور بدء الإفطار.



يساعد تناول وجبات صغيرة في الحفاظ على مستويات السكر في الدم، وتجنب الشعور بالخمول والبقاء نشطة لفترة أطول.



2 . تناول الأطعمة الغنية بالبروتين:

يتجنب الناس عموماً تناول الحبوب والبقوليات أثناء شهر رمضان، وهي أطعمة غنية بالبروتينات، ويمكن دائماً تعويض ذلك عن طريق استهلاك الأطعمة الغنية بالبروتين، مثل: المكسرات والحليب والزبادي.



3 . البقاء رطبة:

بعد الصيام، يجب شرب الكثير من الماء وعصائر الفاكهة الطبيعية للحفاظ على رطوبة الجسم، وهذا يساعد على إزالة السموم، ويساعد الهضم أيضاً.



4. تجنب الأطعمة المقلية والمحلاة اصطناعياً:

الأطعمة المقلية والزيتية ليست أطعمة معززة للطاقة، لأنه يصعب هضمها، ويمكن أن تجعل الشخص يشعر بالخمول، لذا، يفضل استبدالها بأخرى مخبوزة أو مشوية، كما ينبغي تجنب السكريات الاصطناعية خلال هذا الوقت أيضاً.



5 . المزيد من الفواكه والخضروات:

الفواكه والخضروات كلها مصادر جيدة للألياف وكذلك الفيتامينات والمعادن، كما أنها توفر العناصر الغذائية الأساسية للجسم، وتحافظ على الشعور بالشبع. لذا، ينبغي على الصائم تناول كميات وفيرة من الفاكهة الصحية، مثل: الموز والتفاح والطماطم وأيضاً الخضروات ذات الأوراق الخضراء عندة الإفطار، لتعزيز الشبع والألياف خلال ساعات الصيام.



6 . ممارسة الرياضة بانتظام:

التمارين الخفيفة، مثل: المشي أو اليوغا أو التمدد، تساعد في تحسين الدورة الدموية والحد من التوتر والحفاظ على النشاط، ومن المهم أن تتذكري أن الصيام لا يساعد على خسارة الوزن وحسب، لكن يجب التأكد من تناول نظام غذائي صحي، بالإضافة إلى القيام بالتمارين الرياضية المناسبة.



7 . قسط كافٍ من النوم:

من الضروري الحصول على قسط كافٍ من النوم، للحفاظ على مستويات الطاقة، لذلك يجب استهداف ما لا يقل عن 7 إلى 8 ساعات من النوم في الليلة، كما يساعد أخذ قيلولة قصيرة لمدة 15-20 دقيقة على إعادة شحن الجسم أثناء الصيام بالنشاط والحفاظ على توازن مستويات الطاقة.



8 . تقنيات الحد من الإجهاد:

الإجهاد يمكن أن يستنزف مستويات الطاقة، لذلك ينصح بممارسة التأمل أو التنفس العميق، أو غيرها من تقنيات الحد من التوتر، ومن المعروف أن اليوغا مصحوبة بموسيقى روحية خفيفة تهدئ الحواس.

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