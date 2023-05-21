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الأحد، 21-05-2023 03:23 م

طرق فريدة لاستخدام عصا المسكارا القديمة

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الوكيل الاخباري - دائماً تكون الفتيات بحاجة إلى الحصول على بعض منتجات التجميل الأساسية في مجموعة أدوات المكياج، وواحد من المنتجات التي يجب أن يمتلكنها هي المسكارا.

بعدما تنتهي المسكارا الخاصة بكِ، لا ترمي العبوة، فهناك العديد من الطرق الفريدة لاستخدام عصا المسكارا القديمة أيضاً، فقط قومي بتنظيف عصا المسكارا، وإعادة استخدامها، دعينا نطرح عليكِ بعض الطرق الفريدة لاستخدام عصا المسكارا القديمة.

أفضل طرق استخدام عصا المسكارا القديمة:
1 . تنظيف الحواجب:

عقمي عصا المسكارا القديمة بمحلول منظف أو رشي بعض الكحول المفرك عليها لتطهيرها على الفور، وذلك لمنع العدوى البكتيرية، ثم قومي بتحميل عصا المسكارا النظيفة بالفازلين أو جل الحاجب المفضل لديكِ ونظفي حاجبيكِ بلطف بعد الانتهاء من المكياج.

سواء كنتِ ترغبين في استخدام جل الحاجب أو مجرد تنظيف حاجبيك لجعلهما يبدوان أنيقين ومرتبين، فإن عصا المسكارا هذه ستكون الأداة المثالية غير المكلفة بالنسبة لكِ.

2 . تقشير الشفاه:
بالفعل يمكنكِ استخدام عصا المسكارا النظيفة في تقشير شفتيكِ، وتستخدم الكثيرات منا فرشاة الأسنان أو الأصابع لاستخدام مقشر الشفاه لتقشير شفاهنا، لكن عصا المسكارا النظيفة أكثر فاعلية من فرشاة الأسنان.


قومي بتحميل عصا الماسكارا النظيفة القديمة باستخدام الفازلين أو مقشر الشفاه أو حتى زيت الزيتون الممزوج بحبيبات السكر، وقومي بإنشاء حركات دائرية سريعة لإزالة جميع القطع المتشققة على شفتيك.

3 . تهدئة شعركِ الهايش:
الشعر الهايش أعلى فروة الرأس يسبب لكِ إزعاجاً وإحراجاً في كثير من الأوقات، كل ما عليكِ القيام به هو وضع قطعة من الفازلين بحجم البازلاء في عصا المسكارا لتنعيم وترويض خصلات شعركِ الطائشة، والاحتفاظ بها في مكانها.

تحافظ تركيبة الفازلين الهلامية على كل الشعر الجاف والمجعد في مكانه، ما يمنحكِ أسلوب الشعر الأنيق والمصقول الرائع، وعصا المسكارا هي الحجم المثالي لتغطية أصغر الشعر.


4 . إزالة الجلد حول الأظافر:
ابدئي بوضع القليل من كريم مزيل البشرة المرطب، أو يمكنكِ حتى استبداله بقليل من زيت الزيتون البكر الممتاز العضوي والسماح له بالجلوس لمدة 2 إلى 3 دقائق لامتصاص الجلد حول الأظافر وتنعيمه، بعد ذلك خذي عصا مسكارا نظيفة، وابدئي في تلميع قاعدة أظافرك بلطف للتخلص من أي أجزاء.

5 . ترطيب الرموش:
اغمسي عصا المسكارا النظيفة في خليط من زيت الخروع الغني بفيتامين (E)، وزيت اللوز، ضعيه في الليل على رموش العين العلوية والسفلية بعد إزالة جميع مكياج العيون، واسمحي للخليط بالجلوس طوال الليل واغسليه في اليوم التالي، سوف تلاحظين رموشاً أطول وأكثر سمكاً في غضون أسبوع واحد من التطبيق.

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