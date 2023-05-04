خلطات سريعة تساعد على ازالة تقصف الشعر في يومين

الوكيل الاخباري - هناك العديد من الطرق التي تساعد في إزالة تقصف الشعر دون الحاجة إلى قصه، عليك أولاً اتخاذ القرار بعدم استخدام أدوات الشعر الحرارية لمدة طويلة فهي سبب أساسي في تلف الشعر وبهتانه. إضافة إلى ذلك عليك تطبيق الكريمات والماسكات التي تساهم في تقليل الخصل المتعبة بوقت قياسي. لذا سنعطيك مجموعة من خلطات تساعدك على إزالة تقصف الشعر الشديد بسرعة وبنتائج مضمونة.



خلطة زيت اللوز الحلو

يمكن أن يساعد زيت اللوز الحلو على استعادة بريق شعرك الذي يحتوي على مركبات مفيدة مثل حمض الأوليك وحمض اللينوليك التي تساعد في الحفاظ على توازن التمثيل الغذائي للدهون ، والتي يمكن أن تغذي الشعر وحمايته من المزيد من التلف والتكسر.

أنت بحاجة إلى:



2-3 قطرات من زيت اللوز الأساسي

اضافة اعلان



معلقتان من زيت الزيتون



طريقة التحضير:



امزجي زيت اللوز العطري مع زيت الزيتون



دلكي هذا المزيج برفق على فروة رأسك وشعرك



اتركيه لمدة ساعة إلى ساعتين ثم اغسليه بشامبو







خلطة البابونج لإزالة تقصف الشعر



يعتبر البابونج مكوناً رائعاً لعلاج الشعر الجاف والمتقصف، تعمل خصائصه المطهرة على إزالة الخلايا الميتة للسماح لشعرك بالنمو بشكل صحيح. يساعد الاستخدام المنتظم للبابونج على منع تقصف الأطراف لأنه يحافظ على فروة الرأس والشعر نظيفًا. يمكن أن يؤدي غسل شعرك بشطف لطيف بشاي البابونج إلى الحصول على شعر جميل.



أنت بحاجة إلى:



كيسان من شاي البابونج



الماء



طريقة التحضير:



كل ما عليك فعله هو نقع كيسين من شاي البابونج في الماء المغلي واتركيه يبرد، بمجرد استخلاص الماء من عناصره ، اشطفي شعرك باستخدام هذا الماء، يمكنك استخدام زيت البابونج للتدليك أيضاً.



خلطة بياض البيض لإزالة التقصف



أنت بحاجة إلى:



بياض بيضتين



زيت الزيتون



الحليب



قطرات من عصير الليمون



طريقة التحضير:



اخفقي بياض بيضتين مع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون وكوب من الحليب وبضع قطرات من عصير الليمون. ضعي الخليط على فروة رأسك وشعرك واتركيه لمدة 30 دقيقة. قومي بعد ذلك بتنظيف شعرك بشامبو خفيف. بدلاً من ذلك ، اخفقي بيضة كاملة وضعيها على شعرك. اغسليه بعد 15 دقيقة بالماء البارد. كرري هذه الخلطة 2-3 مرات في الشهر.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



هيا