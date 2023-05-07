الأحد 07-05-2023
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الأحد، 07-05-2023 12:36 م

كيف تجعلين شعركِ ينمو بشكل أسرع وأقوى؟.. اتبعي هذه الطرق

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الوكيل الاخباري - الحصول على شعرٍ طويلٍ ذي كثافةٍ عالية حلم الكثيرات، كما أنه يتطلب الكثير من العناية والرعاية، وتناول الطعام الصحي من أجل ذلك، إذ وفي حين أن الشعر هو النسيج الأسرع نمواً في جسم الإنسان، إلا أن هذا النمو يعد ضئيلاً، خاصةً عندما تنتظرين حدوثه، إلى جانب التساقط الذي يحدث بشكلٍ يومي.

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ورغم كل ما ذكرناه سابقاً، تبقى هناك بعض التغييرات التي يمكنكِ إجراؤها على نظام العناية بالشعر اليومي، لتعزيز نموه، وجعله أكثر كثافة. على سبيل المثال، يمكنكِ تجربة استخدام فرشاة شعر مختلفة، أو تقليل عدد مرات استخدام مجفف الشعر لتقليل الضرر، أو إضافة زيوت وأطعمة معينة، وهنا نرصد طرقاً مختلفة من أجل جعل شعركِ ينمو بشكلٍ أسرع.

القيام بقص الشعر بانتظام:
في حال كنتِ ترغبين في شعرٍ طويلٍ وصحيٍ بالفعل، فأنت بحاجةٍ إلى قصه باستمرار، حيث إن ذلك يساعد في التخلص من الأطراف المتقصفة، فالنهايات غير الصحية في الشعر تؤدي إلى تكسره وفقدانه، ما يجعل شعركِ أقل لمعاناً وحجماً ونعومة.

تناول الطعام الصحيح:
من المعروف أن الجمال يبدأ من الداخل إلى الخارج، وأن صحتكِ تتأثر بما تتناولينه، لذا عليكِ الحصول على العناصر الغذائية التي تحتاجين إليها، ومن أجل جعل شعركِ ينمو بشكل أسرع، عليكِ تناول نسبة عالية من البروتين، إذ إنه من اللبنات الأساسية للشعر، ويساعد في تقليل تساقط الشعر.
وعليه، نوصيكِ بتناول اللحوم والأسماك والفاصوليا والمكسرات والحبوب الكاملة.

 



التركيز على الفيتامينات:
هناك العديد من العناصر الغذائية، التي يمكنها أن تُحدث فارقاً كبيراً في صحة شعرك، مثل: البيوتين، وفيتامين (سي، وب)، إلى جانب فيتامين (أ)، والزنك والحديد والأحماض الدهنية (أوميغا 3).

تجنب تصفيف الشعر بالحرارة:
توقفي عن تصفيف شعرك بالحرارة بشكل مفرط، وإذا كان لا بد من استخدام الحرارة، فإننا نوصيكِ بتقليل درجة الحرارة، واستخدام واقٍ من الحرارة دائماً، وذلك من أجل تقليل الضرر الحاصل على الشعر.

تمشيط الشعر بانتظام:
أحياناً، نرى أنه من غير الضروري القيام بتمشيط الشعر، لكن بضع ضربات سريعة يمكن أن تكون مفيدة لصحته وفروة رأسك، حيث إن ذلك يقوم بتوزيع الزيوت بالتساوي على شعرك، حتى يظل رطباً بشكل طبيعي، كما يساعد في زيادة الدورة الدموية.

حافظي على حمامك أكثر برودة:
الاستحمام بالماء الساخن يمكن أن يؤدي إلى تجفيف بشرتك، كما أنه قاسٍ على شعرك، لذا قومي بخفض درجة حرارة الماء عند التنظيف، وكذلك تدليك فروة رأسك بأصابعك، وأنتِ تغسلين شعركِ بالشامبو، للتخلص من المادة اللزجة بعمق.

 

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