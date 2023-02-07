طرق لمنع فرط التصبغ في فصل الشتاء

الوكيل الاخباري - البقع الداكنة من أكثر العلامات المُزعجة على البشرة، ويشار إليها باسم «فرط التصبغ»، هي واحدة من الحالات الجلدية الشائعة إلى حد ما، وتنتج عن تراكم مفرط للميلانين.



الصباغ الذي يعطي البشرة البشرية لونه في مكان واحد، والذي يمكن أن يسبب أيضاً النمش أو الكلف أو تفاوت لون البشرة، لذلك إذا كنتِ تبحثين عن كيفية إدارة فرط التصبغ، فنحن هنا لمساعدتكِ!



فرط التصبغ في فصل الشتاء



يؤثر الشتاء سلباً في بشرتكِ، ويزداد فرط التصبغ بشكل عام في هذا الطقس البارد، وذلك لأن بشرتنا تميل إلى التخلص من خلايا الجلد الميتة بمعدل أسرع من المعتاد، مما يؤدي إلى تراكم خلايا الجلد الميتة على سطح بشرتنا، فيبدو الجلد أغمق اللون.



يمكنكِ إزالة هذه التصبغات المُزعجة والتخلص منها عن طريق بعض الإجراءات التي نقدمها لكِ أدناه، لكن عليكِ أولاً معرفة أسباب فرط التصبغ في فصل الشتاء.

اضافة اعلان

3 أسباب تجعل بشرتكِ أغمق في فصل الشتاء:









1. الجفاف



عندما يجف الهواء، فإنه يستنزف الرطوبة الطبيعية لبشرتك، مما يجعلها تبدو بلا حياة وأغمق، وتهمل غالبية النساء أنظمة العناية بالبشرة طوال فصل الشتاء، لعدم وجود أشعة شمس حارقة، وقد يحدث فرط التصبغ نتيجة ذلك. لهذا من الأهمية بمكان الالتزام بروتينك واستخدام الكمية المناسبة من المرطب للحفاظ على رطوبة بشرتك.



أما الحل، فيكمن في أحماض ألفا هيدروكسي مثل أحماض الجليكوليك واللاكتيك التي بإمكانها إزالة الطبقة الميتة جنباً إلى جنب مع ترطيب الجلد. إذا كنتِ تفتقرين إلى كمية كافية من الماء، يمكن أن يصاب الجلد بالجفاف مما يعطي مظهراً باهتا للون البشرة ويسبب في النهاية مظهراً مطصبغاً، من هنا ضرورة شرب الكثير من الماء وتناول نظاماً غذائياً صحياً غنياً بالخضار والفواكه الخضراء لإضافة توهج طبيعي إلى بشرتك.



2. التعرض المفرط لأشعة الشمس



هناك العديد من الأشخاص الذين لا يطبقون واقي الشمس لأنهم يريدون الخروج والاستمتاع بأشعة الشمس، ويتجنب بعض الناس أيضاً وضع واقي الشمس عندما يكون الجو غائماً بالخارج، ولكن يجب تطبيق واقي الشمس كلما كان هناك ضوء. من هنا ضرورة أن تضعي واقي الشمس كل يوم، قبل 15-20 دقيقة على الأقل من الخروج لأنه يحتاج إلى بعض الوقت لكي يمتصه الجلد، وأعيدي تطبيقه كل 4 ساعات.





3. تناول الطعام الساخن



في فصل الشتاء، يزداد استهلاك الطعام مثل الشاي والقهوة والمكسرات والتوابل والكحول بشكل عام، مما يجعل بشرتكِ أكثر احمراراً وتهيجاً، مشاكل الجلد هذه تؤدي إلى فرط التصبغ.



ولتفادي هذا الأمر، يجب استهلاك هذه الأطعمة باعتدال، في حين يجب استهلاك الأفوكادو والطماطم والتوت واللبن الزبادي بشكل متكرر، لأنها تساعد جميعها على تقليل التصبغ، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد استخدام النياسيناميد وأحماض الأزيليك ومياه الينابيع الحرارية في تقليل نوبات التهيج والاحمرار.





طرق أخرى لعلاج فرط التصبغ:









1. الروتين السليم للعناية بالبشرة والنظام الغذائي



يمكن عكس فرط التصبغ إذا بدأت الرعاية المناسبة في وقت مبكر مع النظام الصحيح وتناول النظام الغذائي السليم، ومع ذلك في حال زيادة فرط التصبغ، يتم استخدام التقشيرات التي لها تأثيرات ترطيب وإزالة التصبغ لإزالة الميلانين الزائد من بشرتكِ.



المقشرات تزيل الطبقة العليا من الجلد الميتة من أجل نمو طبقة جلدية جديدة في مكانها والتي ستكون شابة وممتلئة ومشرقة مقارنة بالطبقة العليا القديمة من الجلد.



2. الليزر



يمكن أيضاً اللجوء إلى استخدام جلسات الليزر مرة واحدة في الشهر، للحفاظ على اللون الطبيعي لبشرتكِ، حيث يحافظ معزز البشرة مرة واحدة على ترطيب بشرتكِ ويساعد على تقليل التصبغ أيضاً.