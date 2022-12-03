طريقة إزالة الحناء من اليد: 7 حيل سهلة يمكنكِ اللجوء إليها

الوكيل الإخباري - تُعرف المرأة العربية بشكل عام بحبّها للحناء، إذ تلجأ العديد من النساء إلى نقش الحناء على اليدين والقدمين مثلاً. من ناحية، أخرى تُعرف الحناء أيضاً ببقائها لفترة على البشرة وصعوبة إزالتها بسرعة، لكن ماذا لو أردتِ ازالة الحناء من اليد ومن باطنها بشكل خاص، ماذا ستفعلين؟ الإجابة ستجدينها في السطور التالية، إذ سنقدّم لكِ أبرز الطرق للقيام بذلك.



طرق إزالة الحناء من اليد

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1- تقشير البشرة من أجل إزالة الحناء من اليد



يمكنكِ اللجوء إلى سنفرة البشرة كوسيلة تساعد على إزالة الحناء من اليد. قد تحتاجين إلى إعادة تكرار خطوات التقشير للحصول على النتيجة المطلوبة.





2- استخدام صابون مضاد للبكتيريا من أجل ازالة الحناء من اليد



الصابون المضاد للبكتيريا يحتوي على نسبة عالية من المطهرات، يمكن أن تساعدك في التخفيف من صبغة الحناء. اغسلي يديكِ باستخدام هذا الصابون عدّة مرات في اليوم.

3- تطبيق مزيل مكياج من أجل ازالة الحناء من اليد



مزيل المكياج يخفف أيضاً من صبغة الحناء، خاصةً إذا قمتِ بتطبيقه عدّة مرّات وتركته على اليد حتى يتفاعل أكثر مع البشرة.





4- استخدام ماء ميسيلار من أجل ازالة الحناء من اليد



ما عليكِ سوى نقع يديكِ في ماء الميسيلار كي تمتصها البشرة جيداً والتالي ازالة الحناء عن اليد.





5- اللجوء إلى بيروكسيد الهيدروجين من أجل ازالة الحناء من اليد



يُعرف بيروكسيد الهيدروجين بقدرته على تفتيح البشرة، لكن قد يتطلّب الأمر إعادة تطبيقه عدّة مرّات. اختاري بيروكسيد الهيدروجين المخفف المخصص للاستخدام على البشرة.





6- تطبيق بلسم الشعر من أجل ازالة الحناء من اليد



قد تكون حيلة جيّدة في نقع يديكِ ببلسم الشعر من أجل التخفيف من صبغة الحناء. كرّري تطبيق هذه الخطوة عدّة مرّات للحصول على النتيجة المطلوبة.

7- تطبيق خلطات طبيعية من أجل ازالة الحناء من اليد



- الماء والملح من أجل ازالة الحناء من اليد



امزجي كوب من الماء مع كمية مناسبة من ملح الأبسوم أو ملح الطعام.



انقعي يديكِ في هذه الخلطة من أجل تخفيف الحناء.



- زيت الزيتون والملح من أجل ازالة الحناء من اليد



انقعي يديكِ بزيت الزيتون وتغطيتها بقطعة قماش.



بعدها، افركي البشرة بالملح من أجل تقشيرها وازالة الحناء عن باطن اليد.



- صودا الخبز وعصير الليمون من أجل ازالة الحناء من اليد



امزجي 1/2 كوب من الماء الدافئ وملعقة كبيرة من صودا الخبز وملعقتين صغيرتين من عصير الليمون.



انقعي يديكِ بهذه الخلطة من أجل ازالة الحناء عن اليد.



- زيت جوز الهند والسكر من أجل ازالة الحناء من اليد



ضعي زيت جوز الهند على يديكِ.



استخدمي السكر من أجل سنفرة باطن اليد وبالتالي ازالة الحناء.

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