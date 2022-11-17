تجفيف الوجه بالأصابع من دون استخدام المنشفة .. حيلة المرأة الكورية

الوكيل الإخباري - روتين المرأة الكورية الجمالي مليء بالحيل والأسرار. هي تدرك جيداً كيفية الإهتمام ببشرتها للمحافظة على نضارتها، شبابها ورونقها. عرضنا عليكِ سابقاً بعض الخطوات الجمالية التي تلجأ إليها الكوريات، مثل تنظيف الوجه لمدّة 10 دقائق، استخدام فرشاة السيليكون، خلطة الأرز لتفتيح البشرة وغيرها الكثير، أما اليوم سنعرّفكِ على حيلة جديدة، سهلة وسريعة، فتابعي القراءة.



حيلة المرأة الكورية لبشرة نضرة وشابة: تجفيف الوجه بالأصابع من دون استخدام المنشفة

اضافة اعلان



Ditch the towel، هي الخطوة التي تتبعها الكوريات للمحافظة على نضارة البشرة. بكل بساطة هي ترتكز على عدم استخدام المنشفة لتجفيف الوجه بعد غسله وتنظيفه. ففي حين ينصح الكثير من الخبراء باللجوء إلى مناشف معقّمة، مصنوعة من حرير أو من ميكروفايبر، تؤمن المرأة الكورية أن المنشفة ستنقل الجراثيم إلى البشرة مهما كان نوعها. كذلك، هي تؤدي إلى تهيّج الجلد، مما يشكل حاجز أمام مكوّنات كريمات العناية. هذه الحيلة لاقت رواجاً كبير وانتشر هاشتاغ #ditchthetowel على انستجرام، مما دفع أغلب النساء إلى اتباعها ضمن الروتين اليومي.







لكن السؤال المطروح، في حال لم تستخدم المنشفة، كيف يتم تجفيف الوجه؟





بعد الإنتهاء من غسل البشرة وتنظيفها بدقّة، يتم تربيت الوجه بواسطة الأصابع وتمريرها على كل الزوايا. هكذا، تكونين قد دلكتِ البشرة وجعلتها تجفّ في آن واحد. كذلك، وبحسب المرأة الكورية، من المهمّ جداً تطبيق المرطب والكريمات على الوجه وهو شبه مبلل، مما يعزز من رونقه.





فوائد حيلة المرأة الكورية Ditch the towel



حالما تتعرّفين على أهمية ترك الوجه شبه مبلل بعد غسله وتجفيفه بالأصابع، ستتخلّين عن المنشفة فوراً. إليكِ أبرز فوائد حيلة المرأة الكورية Ditch the towel:



عدم نقل الجراثيم من المنشفة إلى البشرة



تجنّب تهيّج البشرة وإحمرارها، خاصة تلك الحساسة



ترطيب الجلد ومحاربة جفافه



اختراق الأوكسيجين للخلايا الداخلية



امتصاص مكوّنات كريمات العناية بدقّة وتعزيز فعاليتها



تعزيز الدورة الدموية في الوجه لمحاربة البهتان



تجنّب حدوث الخطوط الرفيعة بفضل التدليك اللطيف



الجدير ذكره أيضاً، أن المرأة الكورية تستخدم كريمات العناية بالبشرة بعد غسل الوجه بـ3 ثوانٍ كحدّ أقصى. لماذا؟ لأن المياه تساهم في توسيع المسام، فتتغلغل تركيبة المستحضر جيداً في الخلايا ويصبح مفعولها أقوى. تمّ إثبات هذا الأمر من خلال دراسات برهنت أنّ البشرة الجافّة التي يتمّ تطبيق كريم الترطيب عليها بعد تنظيفها بـ3 ثوانٍ، تأتي بنتيجة أفضل من تلك التي يتمّ ترطيبها بعد فترة طويلة من غسلها.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



جمالك