الوكيل الإخباري - فوائد حمض الهيالورونيك لا تعدّ ولا تحصى... إذا كان أصلي! فعالم الجمال واسع جداً، والمستحضرات الموجودة في السوق لا يمكن حصرها، فكيف يمكن التفريق إذاً بين حمض الهيالورونيك الأصلي والمغشوش؟ الجواب يا عزيزتي يكمن في 6 خطوات لا غير، إذا اتّبعتها ستضمنين استخدام المنتج الأصلي.



كيف أعرف حمض الهيالورونيك الأصلي؟

اضافة اعلان





1- المصدر



حمض الهيالورونيك الاصلي هو مادة يتم تصنيعها من أنواع بكتيريا معينة بداخل المختبرات، وبالتالي هو ليس مادة أو عشبة طبيعية يمكنكِ أن تحصلي عليها من خلال استخراجها. لهذا السبب بالتحديد، من الضروري جداً أن تتأكدي من أن المصدر الذي تبتاعين منه حمض الهيالورونيك هو مصدر موثوق أو علامة تجارية معروفة، وطبعاً ليس من المحال التجارية غير الموثوقة. أما إذا كنتِ تتسوّقين المنتج اونلاين، فاقرئي في التفاصيل عن المستحضر وتأكدي من أن الموقع يعرض منتجات أصلية وغير تقليد.



2- القوام



سيروم حمض الهيالورونيك يتميّز بقوامه السميك بعض الشيء. طبعاً هو سائل لطن قريب إلى الجل، لذا إذا شعرت أن حمض الهيالورونيك الذي تبتاعينه سائل جداً ويشبه بقوامه الماء، فهذا دليل على أنه تقليد وغير أصلي.



3- اللون



من الممكن أن يكون من الصعب أن تعرفي حمض الهيالورونيك الأصلي من خلال لونه، إلّا إذا كان خام ولا يحتوي على أي مكوّنات أو إضافات أخرى. هو في العادة يتميّز بلونه المائل إلى الأصفر.





4- مظهره على البشرة



كما ذكرنا لكِ أعلاه، حمض الهيالورونيك الاصلي هو مادة يتم تصنيعها من أنواع بكتيريا معينة بداخل المختبرات وهو خالي من الدهون. لذا، تمتصه البشرة بسهولة ولا يترك بقايا دهنية على الجلد. أما إذا شعرت أن البشرة زيتية أو دهنية نوعاً ما فهذا دليل أن حمض الهيالورونيك غير أصلي.

5- السعر



حمض الهيالورونيك الصافي والأصلي هو من المستحضرات الثمينة نوعاً ما. لذا في حال لاحظت أن سعره منخفض جداً فهذا دليل أنه غير أصلي.





6- الباركود



عند الكشف عن الباركود الموجود على عبوة حمض الهيالورونيك الأصلي على الإنترنت، ستظهر لك صورته ومكوناته أيضاً. أما إذا لم تظهر أي نتيجة فهذا دليل أن المنتج غير أصلي.





ما هو حمض الهيالورونيك؟



حمض الهيالورونيك هو شبيه بالإسفنجة يمتصّ الماء ويحافظ عليها داخل الجلد، فيبدو الوجه رطباً، نضراً ومشدوداً. كما أنه مادة طبيعية تفرزها الخلايا نفسها المسؤولة عن إنتاج الكولاجين، لتؤمّن المرونة والليونة للجلد.





كيفية اختيار نوع منتج حمض الهيالورونيك المناسب بحسب نوع البشرة





فوائد حمض الهيالورونيك للبشرة



يخترق حمض الهيالورونيك الطبقة العليا من البشرة، ويزوّدها بالرطوبة التي تحتاجها. من هنا، يعتبر هذا الأسيد مرطباً فعّالاً للوجه، إذ يجعل البشرة أقلّ عرضة للتلف جرّاء العوامل الخارجية والبيئية.



يعمل hyaluronic acid كمواد مضادة للأكسدة، إذ إنّه قادر على حبس الجذور الحرّة المسؤولة بشكل رئيسي عن شيخوخة البشرة. هذا الأمر يساعد في محاربة التجاعيد والخطوط الرفيعة.



يعمل حمض الهيالورونيك على إصلاح الخلايا والأنسجة التالفة جرّاء التقدم في السنّ.



يساهم hyaluronic acid في المحافظة على مادة الكولاجين وتعزيزها في الأنسجة الضامة. هذه الأخيرة هي أحد أنواع الأنسجة الأربعة الرئيسية في الجسم، التي تقوم بدعم، ربط أو فصل أنواع مختلفة من الأنسجة والأعضاء.



يساهم حمض الهيالورونيك في شد البشرة ومنع ترهّلها مع مرور الوقت.

يساعد hyaluronic acid في تنعيم البشرة، وذلك بفضل الترطيب الذي يخترق طبقات الجلد.