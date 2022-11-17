تعرّفي على 3 حيل للفازلين تسهّل حياتك

الوكيل الإخباري - في كل مرّة نعتقد أنّنا وصلنا إلى أقصى حد من المعرفة في عالم الجمال، نتفاجأ بمعلومات جديدة تصلنا ونكتشف أموراً لم نكن نعلم بها. وهذا في الواقع أمر طبيعي! فتماماً كما في أي مجال أو أي موضوع، كثيرة هي الأشياء الجديدة التي تظهر يوماً بعد يوم وتصلنا عبر مختلف القنوات، وأبرزها مواقع التواصل الاجتماعي.



فصحيح أنّنا نتابع عبر هذه المنصات إطلالات النجمات ولوكاتهنّ وستايلاتهنّ، إنّما نستقي أيضاً من خلالها الكثير من المعلومات بخاصّة من خلال الفيديوهات التعليمية. ولو أردنا التحدّث عن الناحية الجمالية تحديداً، لا يُخفى على أحد منّا أنّ أكثر ما نتعلّمه في هذه الأيام الحيل!



والحيل الجمالية تكون في كثير من الحالات مفيدة لنا وتسهّل حياتنا وتجعلنا نستخدم مستحضراتنا بشكل أفضل ونتوصّل إلى نتائج مثالية. واليوم، سنتحدّث معك عن 3 حيل للفازلين تستطيعين الاستفادة منها. فما رأيك أن نكشفها لك على الفور؟



تعزيز مظهر الأظافر

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تسمعين طبعاً أنّ الفازلين يساعد في ترطيب البشرة، والدليل أنّ كثيرات يستعملنه على الجلد المتشقّق. فلم لا تستفيدين منه لترطيب الأظافر والبشرة المحيطة بها، وتمزجيه مع زيت الزيتون المعروف بقدرته على تغذية الأظافر والحدّ من هشاشتها وتطويلها؟! بالتالي، الخلطة التي تستطيعين تحضيرها هي ملعقة كبيرة من الفازلين وملعقة كبيرة من زيت الزيتون. وبعد مزج المكوّنات، وزّعي الخليط على أظافرك بشكل دائري مع تدليكها لتحفيز الدورة الدموية. اتركيه لمدة 2 إلى 3 دقائق على بشرتك، ثم امسحي بمنديل من دون الغسل بالماء.





تخفيف مظهر الهالات السوداء



لا شكّ في أنّك ستتفاجئين لو قلنا لك إنّ الفازلين يساعد في التخفيف من مظهر الهالات السوداء! ولكن، جرّبي هذه الخلطة التي تمزجين فيها ملعقة كبيرة من الفازلين وكبسولتين من الفيتامين إي (E). في الواقع، يساهم هذا الفيتامين في ترطيب البشرة ومحاربة شيخوختها. وحين تطبّقين هذه الخلطة في المنطقة المحيطة بعينيك، تضمنين وضع طبقة عازلة تحمي من التعدّيات الخارجية وتحبس الترطيب داخل البشرة. وحين تكون البشرة مرطّبة، يصبح مظهرها أفضل وبالتالي يخفّ مظهر الهالات السوداء. اتركي هذا الماسك مدة ساعة تقريباً، ثمّ امسحيه بمنديل مبلّل بالماء.





معالجة تشقّق الشفاه



تماماً كما تستعملين المرطّب أو البلسم المخصّص للشفاه لتخلّص من تشقّقها وتقشّرها، يمكنك استعمال الفازلين وذلك من خلال توزيعه على شفتيك قبل الخلود إلى النوم. وبعد 30 دقيقة، امسحيه بواسطة منديل مبلّل بالماء.

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