الوكيل الاخباري - تعمد نساء كثيرات إلى اعتماد العطور المركبة بدلاً من العطور النسائية الأصيلة باهظة الثمن؛ وذلك توفيراً للمال، ولأن العطور المركبة عالية الجودة تمنح المرأة رائحة آسرة تدوم لساعات عدة. لكن، هناك أصول لتعتيق العطور المركبة، لتعزيز رائحتها وزيادة تركيزها وجعلها تدوم لوقت أطول، فإذا كنتِ من محبات العطور المركبة؛ تابعينا في هذا المقال، حيث نرصد لكِ طريقة تعتيق العطور المركبة.

اضافة اعلان

لف زجاجة العطر في قطعة قماش من الصوف







فور شرائك لأحد العطور المركبة، قومي مباشرة بلف زجاجة العطر في قطعة قماش مصنوعة من الصوف بشكل جيد، وضعيها في مكان مظلم، مع الحرص على ألا تميل زجاجة العطر على أحد جوانبها. وتعد خزانة الملابس المكان الأنسب لوضع العطر المركب حديثاً.



إبعاد العطور المركبة عن الرطوبة والحرارة





لزيادة تركيز العطور المركبة وتعزيز رائحتها، وجعلها تدوم لوقت أطول، احرصي على وضع زجاجة العطر في مكان جاف وبعيد عن الحرارة وضوء الشمس والأكسجين؛ وذلك للحفاظ على ثبات العطر وتركيزه لأطول فترة ممكنة بعد تعتيقه.



الانتظار 3 أسابيع لاستخدام العطور المركبة



لتحصلي على رائحة عطر مركب مكثفة وقوية؛ احرصي على الانتظار ثلاثة أسابيع على الأقل، وهي المدة التي تستغرقها العطور المركبة؛ لكي تصبح معتّقة وصالحة للاستخدام.



لماذا يتم تعتيق العطور المركبة؟





تساعد عملية تعتيق العطور المركبة في ربط المواد التي تدخل في تركيبتها والزيوت، مما يحسن من جودتها ويعزز من رائحتها، لذلك فالتعتيق من أهم الخطوات التي يمكنك القيام بها؛ لتتمتعي برائحة عطر قوية ومركّزة تدوم طوال النهار.



نصيحة أساسية



تعمد كثيرات من النساء إلى وضع العطور المركبة فور شرائها في الثلاجة، وهذا أمر لا نتيجة منه، حيث لا يؤثر على الإطلاق في رائحة العطر المركبة، أو يعزز من رائحته وتركيزه.

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة



سيدتي