علاجات منزلية سريعة للتخلّص من الرؤوس السوداء

الوكيل الإخباري - قد تبدو الرؤوس السوداء مشكلة سخيفة، لكنها في الواقع صراع حقيقي لكثير من الناس. أي محاولة لإزالتها في الصالون يمكن أن تتركك بوجه أحمر. لا فائدة من التعرض لصدمة كبيرة في كل مرة عندما يكون لديك هذه المشكلة، فالعلاجات المنزلية السريعة والسهلة لإزالة الرؤوس السوداء تجدينها في هذا المقال:





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على عكس علاجات الصالون، التي تتضمن ثقب المسام، فإن هذه الطرق الطبيعية لا تسبب أي ألم. تعمل بلطف على الجذور وتترك بشرتك في حالة خالية من العيوب. جربي هذه الأقنعة الرائعة في المنزل واكتشفي النتائج بنفسك!

البطاطس النيئة للتخلّص من الرؤوس السوداء:

تعتبر البطاطس من أفضل الطرق الطبيعية لإزالة الرؤوس السوداء في المنزل. كذلك يمكن أن تمنحك خصائص تفتيح البشرة ووجهاً متجدداً.



المكونات:

بطاطس نيئة.



كيف يتم التحضير والاستخدام؟

قطعي البطاطس النيئة إلى شرائح رفيعة. ضعيها على وجهك ودلكي المناطق المصابة بالتساوي. اتركي وجهك يجف لمدة 15 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء.

كرري الطريقة مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع.

ماسك الحلبة والكركم:

الحلبة هي عامل مضاد للبكتيريا ومضاد للالتهابات، ويمكنها تطهير جلدك من الالتهابات. يمكن أن تتحكم إضافة القليل من الكركم في الإنتاج الزائد للزيت، إلى جانب إزالة انسداد المسام. إليك كيفية استخدامه:



المكونات:

مسحوق الحلبة - ملعقة كبيرة.

مسحوق الكركم - ملعقة كبيرة.

ماء



كيف يتم التحضير والاستخدام؟

إخلطي جميع المكونات معاً، ضعي الخلطة بالتساوي على البشرة كقناع

اتركيه لمدة 20 دقيقة. بعدها اغسلي وجهك بالماء العادي.

كرري هذه الخلطة مرتين في الأسبوع.

معجون أوراق الكزبرة لإزالة الرؤوس السوداء:

الكزبرة مكون مفيد يقدم الكثير من الفوائد للبشرة. كما أنه أفضل علاج للرؤوس السوداء بخصائصه في التخلص من السموم. يحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة التي يمكن أن تقاوم الأكسدة التي تسببها الجذور الحرة. أيضاً، يمكن للكزبرة تفتيح بشرتك وإزالة التصبغ والبقع.



المكونات:



أوراق الكزبرة – كوب صغير.

ماء - ملعقة كبيرة.



كيف يتم التحضير والاستخدام؟

اصنعي عجينة من أوراق الكزبرة والماء. ضعيه بالتساوي على الأنف والجبين

اتركيه لمدة 15-20 دقيقة. اغسلي وجهك بالماء البارد.

كرري هذه الخلطة مرتين في الأسبوع.

خلطة الليمون والسكر:

أفضل طريقة لإزالة الرؤوس السوداء في المنزل هي استخدام مزيج من الليمون والسكر. يمكن للسكر أن يقشر الآفات ويمنحك بشرة ناعمة. الليمون هو دواء قابض طبيعي يمكنه إغلاق مسام الجلد وتقليل ظهور هذه الآفات.



المكونات:

نصف ليمونة.

سكر - ملعقة كبيرة.



كيف يتم التحضير والاستخدام؟

قطعي الليمون إلى شرائح واغمسي اللب في السكر. ضعيه على أنفك وافركيه برفق في حركات دائرية. اتركيه لمدة 3-5 دقائق. اغسلي وجهك بالماء البارد.

كرريها مرة في الأسبوع.