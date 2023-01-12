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الخميس، 12-01-2023 02:07 م

علامات تدل على أن غسول الوجه يضر بشرتك

ماسك-غارنيه-بين-الفوائد-والأضرار


الوكيل الاخباري - يعتبر تنظيف الوجه بالغسول إحدى أهم خطوات روتين العناية بالبشرة، وإذا كان غسول الوجه مناسباً لنوع بشرتكِ، فهو يساعد في تعزيز توهج البشرة الطبيعي، ويحافظ على رطوبتها. وعلى العكس من ذلك، فإن اختيار المنظف الخطأ يضر صحة وحاجز البشرة. وإذا كنتِ غير واعية بشأن ما إذا كان الغسول الخاص بكِ يناسب نوع بشرتك أم لا.. فإليكِ هذه العلامات التي تدل على أن المنظف غير مناسب:

البشرة جافة ومشدودة

إذا شعرتِ بأن بشرتك جافة ومشدودة بعد غسل الوجه، فربما تستخدمين منظفاً قاسياً على الوجه، لذا يجب استخدام غسول أكثر توازناً، من أجل أن يترك البشرة نظيفة تماماً.

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وجود شوائب وأوساخ على الوسائد القطنية

إذا كنتِ حريصة على اتباع روتين التنظيف والترطيب ووضع التونر بشكل صارم، وكانت المناديل القطنية التي تحتوي على التونر مليئة بالأوساخ، فمن المحتمل أن الغسول لا ينظف البشرة بشكل فعال. ويمكن أن يتسبب وجود أوساخ بعد غسل الوجه في سد المسام وظهور البثور، ولمواجهة ذلك يمكن اللجوء للتنظيف المزدوج في الليل باستخدام منظف زيتي في البداية، لإزالة الأوساخ وواقي الشمس (الصن بلوك)، والمكياج، وسيعمل المنظف الزيتي كمغناطيس وسيسحب الأوساخ، ويمكن بعد ذلك استخدام منظف آخر كخطوة ثانية لتنظيف البشرة بالشكل المناسب.
 

ظهور المسام

يتسبب استخدام الغسول الخطأ في تضخم المسام بالوجه، كما أنه قد يؤدي إلى تراكم الأوساخ بداخلها؛ ما قد يؤدي إلى مزيد من التشققات، ويوصي الخبراء باستخدام منظف لتنظيف المسام بمكونات، مثل حمض الجليكوليك الذي يترك البشرة نظيفة ورطبة. بالإضافة إلى ذلك، يجب التأكد من استخدام منظف لطيف وملائم للبشرة، لا يعمل على إزالة الزيت الطبيعي من البشرة، كما أن غسل الوجه مرتين في اليوم سيعطي البشرة الفوائد اللازمة، لكن ينبغي عدم الإفراط في غسله؛ لأنه قد يجعل البشرة أكثر جفافاً، ويسبب التهاباً.

 

 

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