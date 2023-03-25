كم مرة يجب أن تنظفي مجوهراتك؟

الوكيل الاخباري - ارتداء المجوهرات أمرٌ أساسي بالنسبة للكثيرات من السيدات، رغم أنهن يختلفن في تفضيل شكلٍ على آخر، فمنهن من تفضل ارتداء الضخم منها، وهناك من تفضل ارتداء البسيط.

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ولكن أياً كان ما تفضلينه، من المهم أن تعرفي أن ارتداء هذه المجوهرات يزيد من تراكم الأوساخ والبكتيريا عليها، حيث درست إحدى علامات المجوهرات الراقية تراكم الأوساخ والبكتيريا على عناصر معينة، مثل: خواتم الخطبة والأقراط، واكتشفت أنه في غضون أسبوع واحد فقط، وجد أكثر من 20000 نمو مختلف للبكتيريا على العناصر التي تم مسحها.



وهو أمرٌ منطقي في حال فكرنا في عدد الأشياء التي نلمسها يومياً ونحن نرتديها.



المجوهرات تحتاج إلى التنظيف بانتظام:







وبينما يعتمد تكرار عمليات تنظيف المجوهرات من الناحية الفنية على عدد مرات ارتداء كل قطعة، إلا أنه من المهم أن تتذكري أن البكتيريا تتكاثر، لذلك سيحتاج كل شيء إلى التنظيف في النهاية.



وبالنسبة للمجوهرات التي نرتديها في العطلات أو المناسبات، فيُنصح بتنظيفها مرة واحدة على الأقل شهرياً، أما تلك التي نرتديها يومياً فينصح بتنظيفها مرة واحدة أسبوعياً.



ويمكنكِ البدء ببساطة عن طريق نقع مجوهراتك في الماء الدافئ والصابون. وبعد ذلك، ستحتاجين إلى استخدام فرشاة تنظيف صغيرة لتنظيف كل قطعةٍ على حدة، تماماً مثل تنظيف أسنانك بالفرشاة، وتأكدي من أنكِ وصلتِ إلى تلك الأماكن التي يصعب الوصول إليها، مثل التي بين الشوكات والألماس، حيث يمكن أن تحتجز الأوساخ.



كيف تحافظين على نظافة مجوهراتك؟

الطريقة التي ذكرناها سابقاً لا تلائم جميع القطع، إذ بالطبع، ستكون للمعادن والأحجار الكريمة المختلفة بروتوكولات تنظيف مختلفة قليلاً، لذا إذا كان غسل قطع المجوهرات في منزلكِ صعباً، فيمكنك أيضًا اختيار التنظيف الاحترافي، حيث تفرض بعض متاجر المجوهرات رسومًا مقابل هذه الخدمة، لكنها عادةً تكون مجانية إذا ذهبت إلى الموقع الذي تسوقتِ منه في الأصل.



ووفقًا للخبراء، هناك طرق لحماية مجوهراتك، ولعل أهمها هي عدم ارتدائها طوال الوقت، خاصةً إذا كنتِ تقومين بغسل الأطباق المتسخة بمواد كيميائية قاسية أو بالكلور أو في حال كنتِ تضعين مرطباً كثيفاً على يديكِ.

كما يمكن أن يؤدي الكثير من الماء إلى تشويه مجوهراتك بمرور الوقت.

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