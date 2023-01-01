الأحد 01-01-2023
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الأحد، 01-01-2023 02:46 م

كيف اتخلص من الوسواس؟

مكم


الوكيل الاخباري - يمكن علاج الوسواس الذي يصيب الإنسان بطرق لا يمكن القول أنها سهلة لكنها عملية ويمكن تطبيقها، لذا إن كنت تعانين من الوسواس تعالي لنعطيك القليل من الطرق التي يمكنك المثابرة لتحقيقها مع الوقت لتصلي إلى التخلص من الوسواس نهائياً.

أنواع الأفكار الوسواسية

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قد تركز الهواجس غالبًا على موضوعات ، مثل الخوف من:

أن تكون الأطعمة ملوثة بالجراثيم


التسبب في وقوع حادث


القيام بشيء محرج


نسيان شيء مهم


فقدان الشيء

 

شيء سيء يحدث لمن تحب


الأشياء خارج الترتيب أو غير متكافئة

 


هل يمكنك التوقف عن الأفكار الوسواسية؟

يمكن التحكم في الأفكار المهووسة ، خاصة إذا كنت تعالج الحالة الأساسية التي تسببها. في حين أنه قد يكون من الصعب إيقافها تمامًا ، إلا أن خطة العلاج الفعالة واستراتيجيات المواجهة يمكن أن تساعد في تقليل تأثير هذه الأفكار على حياتك. ويمكن التعامل معها على النحو التالي:


علاج التعرض


إن الشكل الناجح من العلاج لأفكار الوسواس و أعراض الوسواس القهري الأخرى هو العلاج بالتعرض ، والذي يتضمن:


تعلم مهارات التأقلم


زيادة تحمل الضائقة


التعرض المتزايد لمحفزك

 


العلاج المعرفي القائم على اليقظة


بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الوسواس القهري ، قد يكون العلاج المعرفي القائم على اليقظة (MCBT) علاجًا تكميليًا فعالًا للعلاج بالتعرض والأدوية ، وفقًا لدراسة أجريت عام 2018 على 125 شخصًا يعانون من الوسواس القهري.

 

 

 

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