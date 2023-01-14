كيف تتجنبين الإصابة بشيخوخة الشعر؟

الوكيل الاخباري - هل تعلمين أن الشعر أيضاً يعاني من الشيخوخة؟ تأتي التجاعيد والخطوط الدقيقة إلى البشرة مع تقدمنا في العمر، وبالمثل فإن أول علامات شيخوخة الشعر هي الإصابة بالجفاف و الهشيان.

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تتقدم فروة الرأس في العمر، ست مرات تقريباً أسرع من وجهنا، لذا أصبحت شيخوخة الشعر مؤخراً موضوعاً ذا أهمية بين أوساط التجميل. لنتعرف أكثر على شيخوخة الشعر والنصائح التي يمكن اتباعها لحماية الشعر من الشيخوخة.



ما هي شيخوخة الشعر؟







تماماً مثل أجزاء الجسم الأخرى، يمر شعرنا بدورة من التغييرات أيضاً، وتلعب عوامل مثل الجينات ونقص التغذية والتقلبات الهرمونية دوراً في شيخوخة الشعر، بخلاف التسبب في فقدان القوة من الخصلات، فإنها تؤدي أيضاً إلى تغييرات في الصبغة والملمس.



يحدث هذا لأنه مع تقدمنا في العمر، يتوقف جسمنا عن تكوين الخلايا الصباغية، وهي المادة التي تعطي شعرنا لونه، ويغير هذا الانخفاض في الصبغة بنية شعرنا، مما يجعله هشاً بشكل مميز.



ماهي علامات شيخوخة الشعر؟



مع تقدم الشعر في العمر، يفقد جاذبيته المعتادة نظراً لوجود نقص في إنتاج الزهم الذي يضيف تلك الهيئة اللامعة إلى الشعر، ويصبح أيضاً أرق ومائل للشيب. يمنع تقلص الغدد الدهنية مع تقدمنا في السن، الزيت الطبيعي من الوصول إلى الشعر وبالتالي تبدو خصلاته خشنة.



تشير كل هذه العوامل إلى نقص البروتين والأضرار الناجمة عن المخاطر البيئية المختلفة، يمكن أن تكون أيضاً مؤشراً على الإجهاد، تذكري أنه لا شيء يضر البشرة والشعر مثل جرعة كبيرة من التوتر في الحياة.

نصائح للعناية بالشعر لمكافحة الشيخوخة فوق سن الأربعين



فيما يلي بعض نصائح العناية بالشعر التي يمكن أن تساعدك على الحفاظ على صحة شعرك مع تقدمك في السن.



1 . زيادة المكونات المرطبة

نظرا لأن الشعر المسن منخفض حقاً في الزيوت الطبيعية، لذلك من الضروري إضافة مكونات مرطبة إلى روتين العناية بالشعر بعد الأربعينات.



2 . تغذية شعركِ

استثمري في شامبو وبلسم مرطبين جيدين، يليهما مصل أو زيت مغذي، لدفعة إضافية من التغذية الصحية.



3 . التغذية الصحيحة لشعرك

تحتاجين إلى إطعام فروة رأسكِ بشكل صحيح، وذلك عن طريق التغذية من الداخل أيضاً، حيث يساعد تناول نظام غذائي غني بالبروتينات ومضادات الأكسدة والزنك والمغنيسيوم على تقوية فروة رأسكِ وتقليل الإجهاد التأكسدي.



4 . الحماية من أشعة الشمس

الحصول على الشمس أمر جيد ولكن إذا كان بدون حماية، فأنتِ تعرضين شعركِ للخطر مثل بشرتكِ تماماً، حماية فروة الرأس والشعر بقبعة ستساعد على الحد من أضرار الأشعة فوق البنفسجية ومنع الشعر من الاحتراق أو الجفاف أو الهشيان.

5 . قللي من علاجات الشعر

راقبي علاجات شعركِ جيداً في هذه الفترة، وبقدر الإمكان تجنبي المنتجات الحرارية مثل مجفف الشعر أو المكواة التي تضعف خصلات شعركِ وتجعله أكثر جفافاً.



6 . تقبلي التغيير

تقبلي التغيير الجديد الذي يطرأ على شعركِ، مثل بعض الهشيان الإضافي والخصلات الرمادية الطبيعية، كوني فخورة بنفسكِ دائماً.



7 . إدارة إجهادكِ

قومي بإدارة مستويات التوتر لديكِ من أجل صحة أفضل بشكل عام، ابحثي عما يناسبك سواء عن طريق تدليك الرأس اللطيف أو التنفس العميق في البطن أو علاجات الذهن الأخرى، هناك العديد من الطرق الرائعة لتنفيذ الاسترخاء في يومكِ.

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