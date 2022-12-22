للمرأة الحامل: 6 مكوّنات في منتجات العناية بالشعر يجب الإبتعاد عنها

الوكيل الاخباري -تُغيّر المرأة الحامل عادات عديدة مثل التوقّف عن تناول أطعمة معيّنة، ممارسة بعض التمارين الرياضيّة وغيرها. كذلك، من المهمّ أن تحرص المرأة الحامل على إجراء بعض التعديلات في روتين العناية ببشرتها وشعرها، بهدف المحافظة على صحّتها وصحّة الجنين. تجنّب بعض المكوّنات الموجودة في المستحضرات الجمالية مثلاً، أمر ضروري على المرأة الحامل أن تتنبّه إليه وذلك لتفادي انتقال السموم إلى الجنين جرّاء المواد الكيميائية! في هذا المقال، سنكشف عن أبرز المكوّنات التي على المرأة الحامل تجنّبها في المستحضرات الخاصّة بالشعر. اكتشفيها!



مكوّنات في منتجات العناية بالشعر، على المرأة الحامل الإبتعاد عنها

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1- مادة الفورمالديهايد



هذه المادة موجودة في العلاجات التي تهدف إلى تمليس الشعر مثل الكيراتين لفرد الشعر وجعله مالساً وناعماً. من المهمّ جدّاً أن تتفادى المرأة الحامل مادة الـFormaldehyde للحفاظ على صحّة الجنين وعدم تعريضه لآثار سلبيّة. كذلك، هذه المادة تتسبّب بمضاعفات أنتِ بغنى عنها مثل تأثيرها السلبي على جهاز المناعة، فتضعفه. هذا ووجدت بعض الدراسات أن مادة الـFormaldehyde قد تؤدّي إلى خلل في وزن الجنين عند الولادة.



2- مادة الامونيا



مادة الأمونيا هي من بين المواد التي تدخل في تركيبة مستحضرات صبغات الشعر. إن كنتِ تريدين صبع شعركِ أثناء الحمل، فمن الضروري اختيار صبغة شعر من دون امونيا! المادة الأخيرة تشكّل خطراً حقيقياً على صحّة الجنين وهذه المخاطر يسبّبها استنشاق الوالدة لرائحة الصبغة، تغلغل السموم في جسمها ونقلها إلى الجنين. تجدين العديد من مستحضرات صبغات الشعر الخالية من الامونيا التي يمكنكِ أن تلجئي إليها في حال أردتِ صبغ شعركِ أثناء الحمل.



3- مادة التولوين



هذه المادة موجودة أيضاً في مستحضرات صبغات الشعر وهي من بين المكوّنات التي يجب أن تبتعد عنها المرأة الحامل نظراً للآثار السلبيّة التي تسبّبها على صحّة الجنين. تدخل هذه المادة إلى جسم المرأة الحامل عن طريق استنشاقه ويتسبّب بالتالي إلى نقل السموم إلى الجنين. التعرّض المكثّف لهذه المادة قد يُلحق الجنين بمشاكل صحيّة خطيرة مثل اضطراب في القدرات العقلية وخلل في نموّ الجنين.



4- مادة الفثالات



هذه المادة قد تدخل في تركيبة مستحضرات شامبو الشعر، رذاذ الشعر وغيرها وهي من بين المكوّنات التي يجب أن تبتعد عنها المرأة الحامل. لماذا؟ هذه المادة الكيميائية تدخل إلى جسم الأمّ الحامل عن طريق استنشاقها وعبر امتصاص البشرة وانتقالها إلى الأوعية الدموية، وتشكّل بالتالي خطر على الجنين. قد تؤدّي إلى خلل في نموّ الجنين إضافةً إلى أنّها قد تؤثر أيضاً على الأم إذ تتسبّب بمشاكل صحّية مثل المعاناة من سكري الحمل.



5- مادة البارابان



بالرغم من أن مادة الـParabens تدخل بالإجمال في مستحضرات العناية بالبشرة، إلّا أنّها تشكّل أيضاً جزء من منتجات العناية بالشعر كتلك التي تُعنى بتعزيز نموّ الخصلات. من المهمّ تفادي هذه المادة أثناء الحمل إذ أنها قد تلحق الجنين بأضرار حقيقيّة مثل التسبّب بخلل في نموّه واضطرابات في الجهاز التناسلي للذكور.



6- مادة الـDiethanolamine أو DEA



هذه المادة موجودة في مستحضرات العناية بالشعر إضافةً إلى منتجات العناية بالجسم. ابتعدي عن المستحضرات التي تحتوي على مادة الـDiethanolamine أثناء الحمل وذلك للمحافظة على صحّة الجنين. هذه المادة قد تتسبّب بضعف في وزن الجنين وبآثار مسرطنة.

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