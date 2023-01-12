5 نصائح لاختيار فرشاة الشعر المناسبة لك

الوكيل الاخباري - صحيح أنّ أي روتين جمالي يقوم بشكل عام على عدد من النصائح التي ينبغي بنا جميعنا اتّباعها. فلو أخذنا روتين العناية بالبشرة على سبيل المثال، نعلم أنّ الحماية من أشعة الشمس ضرورية للجميع من دون استثناء. وفي الواقع، نستقي المعلومات التي نحتاج إليها بشكل مستمرّ، لا سيّما حين نقضي أوقاتنا ونحن نتصفّح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث نقع على الكثير من الفيديوهات التعليمية والمنشورات التثقيفية.



ولكنّنا نعلم أيضاً أنّ لكل منّا احتياجاتها الجمالية الخاصة بها، وهي تختلف بحسب نوع البشرة وأسلوب الحياة والنمط الغذائي والرياضي وما إلى ذلك. فحين تكون بشرتك دهنية، تحتاجي إلى استعمال كريمات بتركيبة قائمة على الماء بدلاً من الزيوت. أمّا في حال عانيتي من البثور وحب الشباب، فعليك الانتباه إلى استعمال مكوّنات تتحكّم بإنتاج الزهم ولا تفاقم هذه المشكلة.



ولكنّنا اليوم لن نتحدّث عن العناية بالبشرة، بل عن العناية بالشعر الذي يتطلّب منّا قدراً كبيراً من الاهتمام أيضاً. ومن أكثر الأسئلة التي نطرحها في هذا الإطار، "كيف أختار فرشاة الشعر المناسبة؟". ولذلك، استشرنا خبراء وقد قدّموا لنا مجموعة من النصائح المفيدة حول كيفية اختيار فرشاة الشعر.



اضافة اعلان







بشكل عام، يجب اختيار الفرشاة بشعيرات مصنوعة من النايلون وليس البلاستيك. فالبلاستيك يمكن أن يؤذي شعرك ويؤدي إلى تلفه وتقطعه، كما أنّ الشحنات الكهربائية التي تسبّبها قد تجعل شعرك متطايرًا وغير متجانس، لا سيّما من الأعلى. أمّا شعيرات النايلون في المقابل، فهي مناسبة لكل أنواع الشعر كما وأنّها تنزلق بسهولة.



يمكن اختيار فرشاة مصنوعة من الخامات الطبيعية التي لا تؤذي الشعر، إذ تأتي بشعيرات ذات ملمس ناعم وخفيف يناسب الشعر الحسّاس للغاية. وفي الواقع، يساعد هذا النوع من الفرش على توزيع الزيوت الطبيعية التي تخرج من فروة الرأس على كامل الشعيرات، وهذا ما يعزّز صحة الشعر بشكل عام.



في حال كان الشعر كيرلي وكثيف، ينبغي اختيار فرشاة مصنوعة من النايلون إنّما بأسنان متباعدة ومع وضعية منتظمة ومتوازية، حتى تحافظ على شكل الشعر الكيرلي. وفي هذا الإطار، ننصحك بتمشيط شعرك وهو رطب لأنّه سيتساقط بسهولة أكبر في حال انتظرته حتّى يجفّ، ناهيك عن صعوبة التمشيط.



في حال كانت خصلات شعرك رقيقة أي سهلة التكسّر، تناسبك الفرشاة ذات الأسنان الرفيعة والقصيرة لأنّها تكون على الخصلات ولا تتسبّب بتساقطها. وفي حال أردت تجربة الكهرباء الستاتيكية في الشعر، اختاري الفرشاة المصنوعة من المطاط، مع أسنان النايلون.



إن كنت من صاحبات الشعر القصير، اختاري فرشاة بأسنان متباعدة لأنّها تمنع التشابك.

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



هيا