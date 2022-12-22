لبشرة مُضيئة قبل رأس السنة ... إعتمدي هذا المُكون الطبيعي

الوكيل الإخباري - خلطات طبيعية من النعناع لبشرة مضيئة قبل رأس سنة 2023 .أيام تفصلنا عن استقبال العام الجديد، وبالتأكيد أنتِ عزيزتي أحد اللواتي يبحثن عن الظهور بإطلالة مُلفتة وجذابة خلال احتفالات رأس سنة 2023. وعلى الرغم من أن صيحات المكياج لها بصمتها في إبراز ملامحك وتعزيز جمالك إلا أن عنايتك بأنسجة البشرة العميقة واهتمامك بتجديد خلاياها سيكون له أثراً إيجابياً لما تطمحين إليه. لذا اخترنا لك اليوم خلطات طبيعية من النعناع، ستُساهم في منحك البشرة المُشرقة الخالية من الشوائب والعيوب.



تعتمد الخلطات الطبيعية من النعناع على مركبات وخصائص مضادة للأكسدة تُفيد جميع أنواع البشرة، خصوصاً الجافة والدهنية. كما أنها تمنح البشرة مجموعة مُختلفة ومتنوعة من الفوائد التي تجعلها مُضيئة ومُبهرة خلال حضورك حفلات رأس السنة.



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النعناع الأخضر لصحة البشرة ونضارتها







أكد خبراء عناية للبشرة ، أن النعناع الأخضر أحد النباتات الطبيعية التي قد تُساعد في الحفاظ على صحة أنسجة البشرة العميقة للحصول على بشرة خالية من العيوب، ومن أهم فوائده ما يأتي:



يمنح البشرة الراحة والاسترخاء.



يُخفف الهالات السوداء التي تظهر تحت وحول العيون.



يزيل الرؤوس السوداء والبثور البيضاء.



يزيل آثار المكياج ومستحضرات التجميل.



يؤخر الشيخوخة، وعلامات الشيخوخة المُبكرة والتقدم في السن.



يُخفف شدة لمعان البشرة الدهنيّة.



يُخلص البشرة من المسامات الواسعة.



يُرطب البشرة ويكسبها النضارة والحيويّة.



يُهدئ البشرة، ويُزيل علامات التوتر والإجهاد.



يُخلص البشرة من السموم والخلايا الميتة.





زيت النعناع لبشرة متألقة





من ناحية أخرى، أوضحت خبيرة عناية ، أن زيت النعناع له استخدامات مُتنوعة في المجال التجميلي والعناية بالبشرة، ومن أبرزها:



يمنع جفاف البشرة وتقشرها.



يعمل على التقليل من التهاب البشرة واحمرارها.



يُغذي البشرة بعمق ويُقشرها بفعالية.



يُنقي البشرة من الشوائب والسموم والجلد الميت على سطحها.



يُكافح ظهور البثور وحب الشباب.



يمنح البشرة القدرة على التنفس والظهور بمظهر أكثر إشراقاً.



يوحد لون البشرة ويُخلصها من البقع الصبغية بصفة عامة.



يُقلل من المظهر الداكن للجلد حول العينين.



يُقلل من التجاعيد والخطوط الدقيقة ويُحارب التجاعيد العميقة المُبكرة.



يُعيد للبشرة نضارتها ويُجدد خلاياها السطحية، ما يُعطيها تفتيحاً مثالياً ونضارة لا نظير لها.



يُنعم سطح البشرة ويجعلها تبدو مثل بشرة الأطفال.

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