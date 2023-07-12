لماذا ينصح الخبراء بتدليك فروة الرأس؟.. إليك الأسباب

الوكيل الاخباري - يذهب كثير من الناس إلى مختصين وخبراء بالتدليك، للقيام بتدليك فروة رأسهم، مقتنعين بأن هذا الأمر يعود عليهم بفائدة جمة، كما أنه يُشعرهم براحة كبيرة في الوقت نفسه.



وبالفعل، إن تدليك فروة الرأس يعد من الأمور المهمة التي يتوجب القيام بها، حتى لو كان ذلك بالمنزل بعيداً عن المختصين، نظراً لما يحققه للإنسان من فوائد كبيرة، كما أن هذا الأمر يعد من الأنشطة الصحية، التي علينا المواظبة عليها.



تختلف منافع مساج الرأس، وتدليك فروة الشعر، من نوع إلى آخر، فهناك تلك التي تعتمد في تركيزها على الجهاز العصبي المركزي للرأس والعمود الفقري.



ووفق ما نشر موقع "healthline"، نقلاً عن أخصائية التدليك سارة مونريال، فإن لهذه العملية منافع متعددة، من أبرزها: تخفيف الصداع، والصداع النصفي، وتنشيط الدورة الدموية، وتحسينها في منطقة الرأس والرقبة على حد سواء، إضافة للحد من التوتر، وتقليل مستوياته لدى الإنسان.



وتشير مونريال إلى أن العملية نفسها (تدليك فروة الرأس)، التي يقوم بها الأشخاص في المنازل، أو يجريها لهم آخرون غير محترفين ستكون ذات فائدة أيضاً، وقد تساعد في تحقيق نفس النتائج السابقة.



ومن أهم الفوائد، التي يُرجى تحقيقها من هذه العملية، ولأجلها ينصح دائماً بتدليك فروة الرأس، ما يلي:



تخفيف الصداع والتوتر:



أشارت الجمعية الأميركية للعلاج بالتدليك إلى أن التدليك الخاص بفروة الرأس له دور كبير في تخفيف شدة الصداع، الذي يكون سببه التعب والتوتر. وحسب الجمعية، فإن تدليك عضلات الرقبة يؤدي إلى ذات النتائج أيضاً.



خفض ضغط الدم:



تشير دراسة، أجريت عام 2016، إلى أن إجراء تدليك لفروة الرأس، لمدة تصل إلى 25 دقيقة، يسبب خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، خاصة لدى الإناث. ووفق ذات الدراسة، فإن عملية التدليك تعزز الدورة الدموية بشكل جيد، ما يؤدي إلى استرخاء الأوعية الدموية، وكذلك عضلات الرقبة، ما يؤدي - في النهاية - إلى انخفاض ضغط الدم.



تعزيز نمو الشعر:



تساعد عمليات تدليك فروة الرأس في تعزيز نمو الشعر، وزيادة كثافته لدى كثير من الناس، فقد أثبتت دراسات سابقة أن نتائج جيدة، ظهرت بعد مرور 24 أسبوعاً على ممارسة عمليات تدليك لفروة الرأس بشكل يومي.





وعلى وجه العموم، يمكن إجراء هذا التدليك دون استخدام الزيوت، إلا أن خبراء التدليك يؤكدون أن إضافة الزيوت لهذه العملية تؤدي إلى نتائج أفضل، وينصحون بأنواع محددة من هذه الزيوت، هي: زيت اللافندر، وزيت الجوجوبا، وزيت النعناع، وزيت اللوز، لأن هذه الزيوت لا تتسبب في سد مسامات فروة الرأس، لكن يجب عدم استخدامها بشكل كثيف، ويفضل دائماً تخفيفها، حتى لا تسبب أي آثار جانبية لفروة الرأس.

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