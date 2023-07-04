ازالة التاتو بالليزر فوائده وأضراره على البشرة

الوكيل الاخباري - يزيل الليزر التاتو عن طريق تفتيت ألوان الصباغ بشعاع ضوئي عالي الكثافة، تمتص صبغة الوشم الأسود جميع أطوال موجات الليزر ، مما يجعلها أسهل لون للمعالجة. لكن قبل اتخاذ قرار ازالة التاتو بالليزر عليك التعرف على الآثار الجانبية لازالة التاتو بالليزر وفوائد ازالة التاتو بالليزر :



فائدة ازالة التاتو بالليزر



ازالة التاتو بالليزر هو إجراء جديد في عالم الجمال طب الجلد، يزيل الوشم تماماً من الجلد. هناك العديد من الأسباب التي قد تجعل الفرد يرغب في ازالة التاتو بالليزر من جسده. قد يشمل ذلك الندم أو عدم الرضا عن ظهور الوشم على أجسامهم. قد يرغب آخرون في إزالة الوشم لتحسين فرص العمل، بسبب النظرة السلبية للوشم وارتباطه بعدم الاحتراف في مكان العمل.



آثار جانبية لازالة التاتو بالليزر

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غالبًا ما يكون ازالة التاتو بالليزر أكثر أماناً من العديد من طرق إزالة الوشم الأخرى، لأن العلاج بالليزر يعالج الصبغة في الوشم بشكل انتقائي. وهناك آثار جانبية قليلة جداً. ومع ذلك، يجب مراعاة هذه العوامل عند ازالة التاتو بالليزر:

موقع ازالة التاتو بالليزر الخاص بك معرض لخطر الإصابة بالإلتهابات، أو أن هناك احتمال ضئيل أن يكون لديك ندبة دائمة.



من غير المحتمل أن تتم ازالة التاتو بالليزر بالكامل، في كثير من الحالات، قد تتم إزالة ألوان معينة بشكل أكثر فاعلية من غيرها. الوشم الأزرق والأسود، على سبيل المثال، يستجيب بشكل جيد للعلاج بالليزر.



قد ينتهي بك الأمر مع نقص التصبغ، مما يعني أن الجلد المعالج يكون أكثر شحوباً من الجلد المحيط به. قد يكون لديك أيضاً فرط تصبغ، مما يجعل الجلد المصاب أغمق من باقي بشرتك.



قد يصبح الوشم التجميلي مثل محدد الشفاه وكحل العيون والحواجب أغمق بعد العلاج.

