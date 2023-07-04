الثلاثاء 04-07-2023
الوكيل الاخباري

إيطاليا تفرض رسوماً على دخول أبرز معالمها

266 ألف زائر للموقع الأثري في جرش منذ بداية العام الحالي

2.8 % نمو الاقتصاد الأردني في الربع الأول من 2023

3124 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي

البنك المركزي يطرح أذونات خزينة نيابة عن الحكومة

إيران تدعو للتخلي عن الدولار

إيران.. مصرع شخص وإصابة اثنين في حادث انقلاب قطار شحن

الامن العام : القبض على مطلق نار عشوائي أودى بحياة طفل

الجامعة الهاشمية في المركز 429 عالميا بين الجامعات الفتية

الصين تؤجل زيارة بوريل

الثلاثاء، 04-07-2023 02:58 م

ازالة التاتو بالليزر فوائده وأضراره على البشرة

كيفية_إزالة_الوشم


الوكيل الاخباري - يزيل الليزر التاتو عن طريق تفتيت ألوان الصباغ بشعاع ضوئي عالي الكثافة، تمتص صبغة الوشم الأسود جميع أطوال موجات الليزر ، مما يجعلها أسهل لون للمعالجة. لكن قبل اتخاذ قرار ازالة التاتو بالليزر عليك التعرف على الآثار الجانبية لازالة التاتو بالليزر وفوائد ازالة التاتو بالليزر :

فائدة ازالة التاتو بالليزر

ازالة التاتو بالليزر هو إجراء جديد في عالم الجمال طب الجلد، يزيل الوشم تماماً من الجلد. هناك العديد من الأسباب التي قد تجعل الفرد يرغب في ازالة التاتو بالليزر من جسده. قد يشمل ذلك الندم أو عدم الرضا عن ظهور الوشم على أجسامهم. قد يرغب آخرون في إزالة الوشم لتحسين فرص العمل، بسبب النظرة السلبية للوشم وارتباطه بعدم الاحتراف في مكان العمل.

آثار جانبية لازالة التاتو بالليزر

اضافة اعلان


غالبًا ما يكون ازالة التاتو بالليزر أكثر أماناً من العديد من طرق إزالة الوشم الأخرى، لأن العلاج بالليزر يعالج الصبغة في الوشم بشكل انتقائي. وهناك آثار جانبية قليلة جداً. ومع ذلك، يجب مراعاة هذه العوامل عند ازالة التاتو بالليزر:
موقع ازالة التاتو بالليزر الخاص بك معرض لخطر الإصابة بالإلتهابات، أو أن هناك احتمال ضئيل أن يكون لديك ندبة دائمة.


من غير المحتمل أن تتم ازالة التاتو بالليزر بالكامل، في كثير من الحالات، قد تتم إزالة ألوان معينة بشكل أكثر فاعلية من غيرها. الوشم الأزرق والأسود، على سبيل المثال، يستجيب بشكل جيد للعلاج بالليزر.


قد ينتهي بك الأمر مع نقص التصبغ، مما يعني أن الجلد المعالج يكون أكثر شحوباً من الجلد المحيط به. قد يكون لديك أيضاً فرط تصبغ، مما يجعل الجلد المصاب أغمق من باقي بشرتك.


قد يصبح الوشم التجميلي مثل محدد الشفاه وكحل العيون والحواجب أغمق بعد العلاج.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


هيا
 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
73c4b022-7a33-4fbd-897a-cf28b1097e82

ما "الشيخوخة الضوئية".. وكيف تحمين بشرتك منها؟

كل-ما-تودين-معرفته-عن-تشقير-الحواجب-بالليزر

تشقير الحواجب بالليزر هل يؤدي إلى تساقط الشعر؟

64a2df7ad42aa085096248

تعليمات قبل الليزر مهمة جداً لضمان نجاح ازالة الشعر

cb5627a8-893e-4f8e-983b-d68a42d1c634

طرق ونصائح.. لعيش أفضل مراحل عمرك في الثلاثينات

56786

فوائد المعادن للبشرة.. وكيفية دمجها في روتينك اليومي

كم-خيط-تحتاج-لشد-الوجه

خيوط بروتين الحرير للوجه

أخبار متعلقة
بلتل

النظام الغذائي بعد الولادة.. كيف تستعيدين رشاقتكِ؟

shutterstock_1093342034 (1)

قناع الشفاه الكوري.. احمي نفسكِ من أشعة الشمس الصيفية