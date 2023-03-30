ماسك لنضارة البشرة بـ 5 خلطات تحضّرينها بنفسك

الوكيل الاخباري - تلاحظين طبعاً أنّ عالم الجمال يتّجه أكثر وأكثر نحو المظهر الخارجي الطبيعي الذي يركّز على جمال البشرة والملامح، بدون أن يغطّيها بأي قناع. ربّما كانت النساء في الماضي يعتقدن أنّ المكياج هو وسيلة لإخفاء العيوب التي لا نتقبّلها. ولكن، مع الوقت، ومع كل الحملات التي تدعو المرأة إلى تقبّل نفسها بميزاتها وعيوبها وإلى تعزيز حبّها لذاتها وللتفاصيل التي تجعلها فريدة ومميّزة عن غيرها، تحوّل المكياج إلى أداة تجمّل الملامح وتخفي بعض الشوائب إنّما بدون مبالغة أو خوف.



وبالتالي، أصبح التركيز أكثر وأكثر على أهمية العناية بالبشرة حتّى تبدو مشرقة مع أو بدون مكياج. فالبشرة هي الأساس، ولو لم نعتني بها، نواجه صعوبة كبيرة في التألّق بإشراقة دائمة.



وبما أنّنا نحن النساء العربيات نحبّ استعمال المكوّنات الطبيعية ومزجها مع بعضها لتحضير وصفات تعزّز العناية بالبشرة أو الشعر أو الأظافر، وبما أنّنا تحدّثنا للتوّ عن البشرة، اخترنا أن نعرّفك اليوم على ماسك لنضارة البشرة. ولن نقدّم لك خلطة أو خلطتين، بل 5 خلطات يمكنك تحضيرها بنفسك



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ماسك لنضارة البشرة من الألوفيرا والزبادي

يناسب هذا الماسك جميع أنواع البشرة، بخاصّة البشرة الدهنية لأنّ مكوّناته تساعد في التخلّص من الدهون الزائدة وترطّب البشرة وتمنحها النضارة في آن واحد، ضعي ورقة واحدة من الألوفيرا في الخلاط الكهربائي، وأضيفي إليها شرائح حبة خيار باردة وملعقة كبيرة من العسل وملعقة كبيرة من الزبادي. اخلطي المكوّنات معاً حتّى يصبح المزيج متماسكاً، ثم وزّعيه على وجهك واتركيه مدة 15 دقيقة.



ماسك لنضارة البشرة من الشوفان والعسل

يُعتبر الشوفان مكوّناً رائعاً تستطيعين الاستفادة منه لتعزيز رونق بشرتك ولمعانها. لذلك، جهّزي هذا الماسك من خلال اتّباع الخطوات الآتية: ضعي نصف كوب من الشوفان داخل وعاء ثم أضيفي قليلاً من الماء الساخن، واتركيه لبعض الوقت حتّى يتشكّل مزيج سميك. بعد ذلك، أضيفي ملعقة كبيرة من العسل وحرّكي جيداً. وعند الانتهاء، وزّعي الماسك على بشرتك واغسليه بالماء الدافئ بعد 10 دقائق تقريباً.



ماسك الفواكه والعسل

لتحضير هذا الماسك، تحتاجين إلى الأفوكادو والكيوي، وهما من الفواكه المعروفة بقدرتها على منح الإشراقة والنضارة والصفاء. وهما يحتويان على الفيتامين سي والفيتامين ه، ما يساعد أيضاً في تجديد خلايا البشرة. لذلك، امزجي حبة أفوكادو وحبة كيوي مع ملعقة كبيرة من العسل. ثم وزّعي الماسك على بشرتك واتركيه مدة 15 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر.



ماسك الكركم

يتميّز الكركم بخصائصه المضادة للأكسدة وللالتهابات، فيقضي بالتالي على الجذور الحرة ويعزّز إنتاج الكولاجين كما ويزيد إشراقة البشرة. لذلك، امزجي ملعقة صغيرة ونصف من الكركم مع 4 ملاعق كبيرة من الدقيق وعزّزي تماسك المزيج من خلال الكمية المناسبة من الماء أو الحليب. ضعي الماسك على بشرة الوجه والعنق، واغسليه بعد 20 دقيقة.



ماسك التين والحليب

من الفواكه الطبيعية التي تستطيعين استعمالها في الخلطات لتعزيز إشراقة بشرتك، التين. لذلك، أضيفي إلى حبتين من التين المهروس الكمية المناسبة من الحليب، وافركي وجهك بالخليط لمدة 3 دقائق تقريباً. ثم انتظري قليلاً، واغسلي وجهك بالماء.

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