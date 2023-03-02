الخميس 02-03-2023
الوكيل الاخباري

مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون لرفع السرية عن أصل فيروس كورونا

صحيفة: ذخيرة الجيش الألماني تكفي فقط لعدة أيام في حال نشوب حرب

تنبيه لسالكي طريق صافوط باتجاه محافظات الشمال

اليونان: ارتفاع حصيلة قتلى تصادم القطارين إلى 38

وزير الداخلية يلتقي نظيره الجزائري في تونس

التعامل مع 1328 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

الملك يضع حجر الأساس لمشروع مركز الحسين للسرطان في العقبة

تخريج الفوج الأول من معسكر نشامى السايبر

منح بايدن سلطة حظر "تيك توك" يثير انقساما بمجلس النواب

ضبط وردم 8 آبار مخالفة في الزرقاء تسحب مئات الالاف من المياه - صور وفيديو

الخميس، 02-03-2023 11:50 ص

ما السرَ وراء الجمال الزائد الذي تتمتع به المرأة الحامل؟

7767106-1160840950


الوكيل الاخباري - غالباً ما تعاني المرأة الحامل من آثار جانبية للحمل ومنها الغثيان الصباحي، التقلبات المزاجية، تورم القدمين والتعب الزائد. ولكن من جهة أخرى الحمل ينعكس إيجابياً على شكل المرأة الخارجي. فما السرَ وراء ذلك؟

اضافة اعلان

 


التمتع ببشرة وردية
تقول جينيفر ماكجريجور وهي أخصائية أمراض جلدية أميركية أنه خلال الحمل تتمدد الشرايين في الجسم مما يساعد على إعطاء البشرة نضارة مميزة ولون وردي.

 



البشرة الناقية
تقول جوديث هيلمان وهي طبيبة أمراض جلدية من مدينة نيويورك بأن هرمونات الحمل تعيد التوازن للبشرة مما يساعد في التخلص من حب الشباب والحصول على بشرة ناقية وخالية من الحبوب والشوائب. كما أن المرأة التي تتناول حبوب الهرمونات بحسب ما تقول هيلمان تحصل على بشرة نقية.

كثافة الشعر
من أجمل الأمور التي يمكن أن تحدث خلال الحمل هي كثافة الشعر إذ خلال هذه الفترة تخف نسبة تساقط الشعر بشكل كبير بسبب هرمونات الحمل؛ وذلك وفق ما تقول دوريس داي وهي طبيبة أمراض جلدية في المركز الطبي لجامعة نيويورك.

الأظافر القوية
خلال الحمل أيضاً تتمع المرأة الحامل بأظافر قوية للغاية وذلك بسبب هرمونات الحمل التي تنعكس إيجاباً عليها.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

زهرة الخليج

 




 

 


 

إقرأ ايضا
eb428f4e-4145-4703-901b-43fff675e67b

أسباب تجعل تجديل شعركِ وسيلة مثالية للحفاظ عليه

7cad8d4f-3780-4632-b334-f10ca57e44da

4 بدائل لفيلر الشفاه

3feadfaf-4b6b-45e2-b6a2-df5a9dfeb3ca

هل تستيقظين من النوم مراراً؟.. اتبعي هذه الطريقة لنوم متواصل وهادئ

بفغغغعن

لماذا يجب على المرأة الحامل ممارسة التأمل؟

bba7d8cc89ef9ba0fe3d0f13067ef7b7

7 نصائح للعروس لتجنب زيادة الوزن في شهر العسل

6168261-2018720642

لكِ... عادات الشرب التي تزيد من عمر دماغك بشكل أسرع

أخبار متعلقة
بفغغغعن

لماذا يجب على المرأة الحامل ممارسة التأمل؟

4930fbab-f53e-4701-8f2a-34a823960d3d

5 أسرار لزيادة كثافة الشعر.. وفقاً للخبراء

1ea45f4d-44ae-462b-886d-1b21a3a2dd66

لماذا زيت الجوجوبا أفضل صديق لكِ؟

d26d2433-26c0-4831-945a-0b99946dc6e9

الجزر.. كيف تستخدمينه لنمو الشعر؟

0-18

هل ينكسر شعركِ من المنتصف؟ إليكِ طريقة إصلاحه

2021_9_25_17_54_2_714

5 أسباب تجعل النوم بشعر مبلل فكرة مروعة