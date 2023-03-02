ما السرَ وراء الجمال الزائد الذي تتمتع به المرأة الحامل؟

الوكيل الاخباري - غالباً ما تعاني المرأة الحامل من آثار جانبية للحمل ومنها الغثيان الصباحي، التقلبات المزاجية، تورم القدمين والتعب الزائد. ولكن من جهة أخرى الحمل ينعكس إيجابياً على شكل المرأة الخارجي. فما السرَ وراء ذلك؟



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التمتع ببشرة وردية

تقول جينيفر ماكجريجور وهي أخصائية أمراض جلدية أميركية أنه خلال الحمل تتمدد الشرايين في الجسم مما يساعد على إعطاء البشرة نضارة مميزة ولون وردي.









البشرة الناقية

تقول جوديث هيلمان وهي طبيبة أمراض جلدية من مدينة نيويورك بأن هرمونات الحمل تعيد التوازن للبشرة مما يساعد في التخلص من حب الشباب والحصول على بشرة ناقية وخالية من الحبوب والشوائب. كما أن المرأة التي تتناول حبوب الهرمونات بحسب ما تقول هيلمان تحصل على بشرة نقية.



كثافة الشعر

من أجمل الأمور التي يمكن أن تحدث خلال الحمل هي كثافة الشعر إذ خلال هذه الفترة تخف نسبة تساقط الشعر بشكل كبير بسبب هرمونات الحمل؛ وذلك وفق ما تقول دوريس داي وهي طبيبة أمراض جلدية في المركز الطبي لجامعة نيويورك.



الأظافر القوية

خلال الحمل أيضاً تتمع المرأة الحامل بأظافر قوية للغاية وذلك بسبب هرمونات الحمل التي تنعكس إيجاباً عليها.

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