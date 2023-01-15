ما هو الفرق بين مصحح العيوب وخافي العيوب ؟

الوكيل الاخباري - نقدم لك هنا عزيزتي الكثير من النصائح الجمالية عندما يتعلق الأمر بالمكياج ومن أكثر الأسئلة التي تصلنا هي أسئلة الكونسيلر وكيفية إخفاء العيوب، ولكننا لاحظنا أن الكثير من الفتيات والسيدات لا يدركن أن هنالك فرق بين مصحح العيوب وخافي العيوب، ولنزيل هذا اللبس ونعرف الاستخدامات الصحيحة لكلٍ منهما، سألنا خبيرة تجميل المشاهير البحرينية أزهار حبيل عنهما، وكان هذا هو جوابها: المصححات "الكوريكتور" تكون ذات ألوان مختلفة فمنها المصحح الأخضر، والمصحح البرتقالي وهو الأكثر شيوعاً، والمصحح البنفسجي، والمصحح الأصفر والأزرق، وكلها تقوم بتصحيح عيوب معينه في البشرة من تصبغات وبقع وآثار حبوب وهالات سوداء.

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أما خافي العيوب "الكونسيلر" فهو المنتج الذي يأتي بتدرجات كريم الأساس، ويكون في الغالب منتج غني والهدف منه هو محاولة إخفاء العيوب والهالات السوداء، وعند اختياركِ لخافي العيوب يجب أن تتأكدي من كونه مناسباً للون كريم الأساس المختار لوضعه على البشرة.

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