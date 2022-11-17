ما هي أسباب ظهور البقع البيضاء على الوجه؟

الوكيل الإخباري - ميليا أو بقع الحليب البيضاء على الوجه عبارة عن أكياس صغيرة بيضاء على جلدك. تملأ الأكياس الجيوب تحت سطح الجلد. المكان الأكثر شيوعًا للعثور على الميليا هو على وجهك. ميليا غير ضارة وتؤثر فقط على مظهرك. ما هو سبب ظهور هذه الأكياس البيضاء وما علاجها؟



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أسباب ظهور البقع البيضاء على الوجه



السبب الدقيق للنخالية البيضاء أو البقع البيضاء على الوجه غير معروف. ومع ذلك ، يُعتبر عادةً شكلًا خفيفًا من التهاب الجلد التأتبي ، وهو نوع من الأكزيما. قد تحدث الاكزيما بسبب فرط نشاط الجهاز المناعي الذي يستجيب للمهيجات بقوة. تقل قدرة الجلد على العمل كحاجز لدى الأشخاص المصابين بالأكزيما. عادة ، يتجاهل الجهاز المناعي البروتينات الطبيعية ويهاجم فقط بروتينات المواد الضارة ، مثل البكتيريا والفيروسات. ومع ذلك ، إذا كنت تعانين من الاكزيما ، فقد لا يميز جهازك المناعي دائمًا بين الاثنين ، وبدلاً من ذلك يهاجم المواد الصحية في جسمك. هذا يسبب الالتهاب. إنه مشابه لرد الفعل التحسسي. يتخلص معظم الناس من الاكزيما والنخالية البيضاء بحلول مرحلة البلوغ المبكرة.





من هو المعرض لخطر بالبقع البيضاء في الوجه





النخالية البيضاء أو البقع البيضاء في الوجه هي الأكثر شيوعًا عند الأطفال والمراهقين. يحدث في حوالي 2 إلى 5 بالمائة من الأطفال. تظهر بشكل متكرر عند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 12 عامًا. كما أنه شائع جدًا عند الأطفال المصابين بالتهاب الجلد التأتبي ، وهو التهاب يسبب الحكة في الجلد.

غالبًا ما تظهر النخالية البيضاء عند الأطفال الذين يأخذون حمامات ساخنة بشكل متكرر أو الذين يتعرضون لأشعة الشمس بدون واقي من الشمس. ومع ذلك ، فمن غير الواضح ما إذا كانت هذه العوامل تسبب حالة الجلد. وأخيراً فإن النخالية البيضاء ليست معدية.

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