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الأحد، 12-02-2023 12:26 م

ما هي أفضل طريقة لإزالة الشعر أثناء الحمل؟

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الوكيل الاخباري - خلال الحمل، تفكّر المرأة في كيفية إزالة الشعر الزائد خصوصاً في المنطقة الحساسة ومنطقة البكيني. ومع تعدد وسائل إزالة الشعر، تبقى الحامل في حيرة من أمرها عن الوسيلة الفضلى للتخلص من الشعر الزائد المزعج.

الشمع: ازالة الشعر الزائد بالشمع تعتبر طريقة آمنة جداً خلال فترة الحمل. الا أنّ هذه الطريقة مؤلمة لكنّها لا تحمل أي آثار سلبية للأم والجنين. ويفضل أن تقوم الحامل بإزالة الشعر الزائد بالشمع على أيدي خبيرة لضمان نتيجة تصل الى شهر كامل.

الآلة الكهربائية: إذا كنت لا تملكين الوقت خلال الحمل لزيارة صالونات التجميل، يمكنك إزالة الشعر بالآلة الكهربائية في المنزل. هذه الطريقة أيضاً آمنة وتساعد في إخفاء الشعر لمدة أسابيع

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كريمات إزالة الشعر: تخشى الحامل من اللجوء الى هذه الطريقة للتخلص من الشعر الزائد بسبب احتوائها على كمية عالية من المواد الكيمائية. الا أنّ الأطباء يعتبرون هذه الطريقة آمنة لكنّها قد تثير الحساسية الجلدية عند المرأة الحامل، وبالتالي يفضل تجربتها على مساحة صغيرة من الجلد أولاً.

الشفرة: هذه الوسيلة آمنة أيضاً لكنّ نتائجها لا تستمر لأكثر من ثلاثة أيام. أي طريقة ستختارين يا زهرتنا الحامل؟

 

 

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