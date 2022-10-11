ما هي فوائد زيت عرق السوس للبشرة ؟

الوكيل الإخباري - زيت عرق السوس مستخرج من شجرة عرق السوس التي تصنّف من الأشجار المعمرة والتي تتمتّع بفوائدها في علاج مشاكل الجسم والبشرة.

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يحتوي عرق السوس على مجموعة كبيرة من العناصر المهمة، وبعض أنواع الفيتامينات التي تفيد البشرة وتعيد النعومة والإشراقة لها. تابعي قراءة السطور التالية وتعرّفي على فوائد زيت عرق السوس للبشرة، وكيفية استخدامه للحفاظ على نضارتها وإشراقتها.



ما هو زيت عرق السوس؟



زيت عرق السوس يستخرج من نبات شجري معمّر يتواجد في عدة مناطق مثل سوريا، مصر، آسيا الصغرى، أواسط آسيا وأوروبا. تستخرج من جذور الشجرة مادة العرق سوس، وهي أكثر حلاوة من السكر العادي ويمكن مضغها أو تؤكل كحلويات. يحتوي زيت عرق السوس على الكالسيوم، البوتاسيوم، الفسفور، المغنيسيوم، الزيوت العطرية، مركبات الفلافونويد، فيتامينات H وB المركبة، حمض الفوليك والبيتاكاروتين. يعدّ زيت عرق السوس خيار آمن للاستخدام لجميع أنواع البشرة ولا يسببّ أي تهيّج للبشرة.



فوائد زيت عرق السوس للبشرة



زيت عرق السوس يساعد على ترطيب البشرة وتغذيتها



إلى جانب احتوائه على مواد مضادة للأكسدة التي ترطّب البشرة، يحتوي عرق السوس على مواد أساسية مغذية أهمّها الصوديوم، البوتاسيوم، المغنيسيوم والفسفور.



زيت عرق السوس يساعد على حماية البشرة من أشعة الشمس



عرق السوس مثالي للوقاية من تأثيرات أشعة الشمس السلبية التي قد تؤدّي إلى مشاكل عدّة في البشرة منها ظهور علامات الشيخوخة والبقع الداكنة وغيرها. يتمّ استخدام عرق السوس أحياناً كثيرة في مستحضرات واقي الشمس والمستحضرات الخاصّة بعلاج الحروق الناتجة عن أشعّة الشمس المؤذية.



زيت عرق السوس يساعد على تجديد خلايا البشرة



يعمل عرق السوس على تجديد الخلايا حيث، أن الأحماض الموجودة فيه تبقي البشرة نضرة وشابة، وتخلّصها من الجلد الميت.



زيت عرق السوس يساعد على معالجة البثور وحبّ الشباب



بفضل احتواء عرق السوس على مواد مضادّة للأكسدة تعمل على إزالة الأوساخ، الميكروبات والالتهابات وبالتالي معالجة حب الشباب.



زيت عرق السوس يساعد على تفتيح لون البشرة والتصبغات



يحتوي عرق السوس على مواد مضادة للأكسدة ومواد مبيّضة تساهم في التخلّص من التصبّغات والبقع الداكنة وبالتالي يساهم عرق السوس بتفتيح لون البشرة وتبييض البشرة. مكوّن الـ Glabridin، الموجود في جذر عرق السوس، يمتلك تأثيرات مضادة للالتهابات ويمنع التيروزيناز، وهو الإنزيم الرئيسي المسؤول عن عمل التصبغ. أما مادة Liquiritin وهو مركب وعنصر نشط آخر، يساعد على تشتيت وإزالة الميلانين والتصبغات في الجلد.



خلطات زيت عرق السوس للبشرة



خلطة زيت عرق السوس والحليب للتصبغات



1. اخلطي ملعقتين من زيت عرق السوس مع ملعقتين من الحليب المجفف وملعقة من زيت الزيتون، مع إضافة القليل من الماء الدافئ للحصول على عجينة متماسكة.



2. ضعي العجينة على البشرة لمدة 30 دقيقة واتركيها حتى تجف تماماً.



3. اشطفي الوجه بالماء، وقومي بتمرير مكعب من ماء الورد المثلّج لغلق المسام مرة أخرى.

خلطة زيت عرق السوس ونشا الأرز لتبييض وتفتيح لون البشرة



1. إمزجي 3 ملاعق كبيرة من نشا الأرز، مع ملعقتين كبيرتين من بودرة الحليب، ونصف ملعقة من زيت عرق السوس.



2. ضعي المزيج على البشرة لمدة 15 الى 20 دقيقة،

3. اغسلي الوجه بالماء.



كرّري الوصفة 3 مرات أسبوعياً.

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