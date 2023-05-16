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الثلاثاء، 16-05-2023 12:57 م

متى يبدأ سكر الحمل بالظهور؟

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الوكيل الاخباري - سكري الحمل هو نوع من مرض السكري يمكن أن يحدث أثناء الحمل لدى النساء غير المصابات بداء السكري بالفعل. كل عام ، 2٪ إلى 10٪ من حالات الحمل في الولايات المتحدة تتأثر بسكري الحمل. ستساعد إدارة سكري الحمل على التأكد من حصولك على حمل صحي وطفل سليم. لكن متى يبدأ سكر الحمل بالظهور؟

متى يبدأ سكر الحمل بالظهور ؟

من المهم أن يتم اختبار سكري الحمل حتى تتمكني من بدء العلاج لحماية صحتك وصحة طفلك. يظهر سكري الحمل عادةً في الأسبوع الرابع والعشرين من الحمل تقريبًا ، لذا من المحتمل أن يتم اختبارك بين 24 و 28 أسبوعًا. إذا كنت أكثر عرضة للإصابة بسكري الحمل ، فقد يفحصك طبيبك في وقت مبكر. قد يشير سكر الدم الذي يكون أعلى من المعدل الطبيعي في بداية الحمل إلى إصابتك بداء السكري من النوع 1 أو النوع 2 بدلاً من سكري الحمل.

ما الذي يسبب سكر الحمل؟

يحدث سكري الحمل عندما لا يستطيع جسمك إنتاج كمية كافية من الأنسولين أثناء الحمل. الأنسولين هو هرمون يفرزه البنكرياس ويعمل كمفتاح للسماح بدخول السكر في الدم إلى خلايا الجسم لاستخدامه كطاقة.

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أثناء الحمل ، ينتج جسمك المزيد من الهرمونات ويمر بتغيرات أخرى ، مثل زيادة الوزن. تؤدي هذه التغييرات إلى جعل خلايا الجسم تستخدم الأنسولين بشكل أقل فعالية ، وهي حالة تسمى مقاومة الأنسولين. تزيد مقاومة الأنسولين من حاجة الجسم للأنسولين.


تتمتع جميع النساء الحوامل ببعض مقاومة الأنسولين أثناء الحمل المتأخر. ومع ذلك ، فإن بعض النساء لديهن مقاومة الأنسولين حتى قبل الحمل. يبدأون الحمل مع زيادة الحاجة إلى الأنسولين ويزيد احتمال إصابتهم بسكري الحمل.

 

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