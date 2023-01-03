مشد ما بعد الولادة أضراره ومنافعه

الوكيل الاخباري - إنه سؤال شائع تطرحه النساء بعد الولادة ، خاصة مع طفلهن الأول: متى سأرتدي الجينز المفضل لدي قبل الحمل مرة أخرى؟ هناك العديد من الطرق للحصول على جسم نحيف وبطن مشدود بعد الولادة مثل الرجيم وبرامج التمارين الرياضية وغيرهما. بعض النساء يفضلن ارتداء مشد بعد الولادة للحصول على بطن مشدود فهل هذا أمر صحي؟ ومتى يمكن أن يؤذي المرأة بعد الولادة؟



فوائد مشد البطن بعد الولادة



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بعد الولادة يمكن الاستعانة بمشد البطن الذي له فوائد جيدة تشمل:



يساعد في تسكين الآلام



يساعدك على التحرك



يساعد على زيادة تدفق الدم



يقلل التورم الناتج عن الجراحة





من فوائده أيضاً أنه يدعم قاع حوضك حين تتحرك أعضائك وتتغير أثناء الحمل لإفساح المجال لطفلك ان ينمو أثناء الحمل ، تعمل الهرمونات أيضًا على إرخاء عضلات قاع حوضك، يمكن أن يوفر استخدام مشد البطن بعد الولادة بعض الضغط لتثبيت عضلاتك بلطف في مكانها بينما يعود جسمك إلى طبيعته.



أثناء الحمل ، تنفصل العضلتان الكبيرتان اللتان تجريان على جانبي منطقة معدتك مع توسع رحمك ودفعهما تجاه بعضهما. وهذا ما يسمى الانبساط المستقيم عادة ، تعود عضلات بطنك المنفصلة إلى مكانها من تلقاء نفسها بحلول ثمانية أسابيع بعد الولادة. يمكن أن يؤدي استخدام المشد إلى ضغط عضلاتك ودعمها أثناء عودتها إلى مكانها.



أضرار مشد البطن بعد الولادة



عادة ما يتم استخدام مشد البطن بعد ولادة طفلك في العملية القيصرية، في حين أن مشد البطن له فوائد ، إلا أن له أضرار تعرفي إليها:



ألم من كثر الضغط



تدلي قاع الحوض



حكة أو طفح جلدي



تحدث معظم هذه المخاطر بسبب ارتداء نوع خاطئ من مشدات البطن أو ضغطها بشدة على منطقة البطن.

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