الثلاثاء 03-01-2023
الوكيل الاخباري

أكثر من 47 ألف طالب وطالبة "توجيهي" يؤدون امتحان غداً

الأوقاف: لا نية لإقامة صلاة الاستقساء في الوقت الحالي

كشف سبب حريق معمل الكاوتشوك في الموقر

الغذاء والدواء: بسكويت "أوريو" في الاسواق الاردنية خالٍ من الكحول ودهن الخنزير

ترجيح صدور الامر المالي الأول لعام 2023 خلال أيام

تحسباً للحالة الجوية.. جامعة الطفيلة التقنية تتحول الى التعليم عن بعد الأربعاء

الرئاسة الفلسطينية تدين اقتحام بن غفير لباحات الأقصى

الأردن يطالب إسرائيل بالكف الفوري عن الانتهاكات بحق المسجد الأقصى

وزارة المياه: ارتفاع تخزين السدود في الأردن إلى 48 مليون م3

ترقب عالمي لعوامل ستؤثر على أسعار الذهب عالمياً خلال أيام - تفاصيل

الثلاثاء، 03-01-2023 11:06 ص

مشد ما بعد الولادة أضراره ومنافعه

هنعتخههن


الوكيل الاخباري - إنه سؤال شائع تطرحه النساء بعد الولادة ، خاصة مع طفلهن الأول: متى سأرتدي الجينز المفضل لدي قبل الحمل مرة أخرى؟ هناك العديد من الطرق للحصول على جسم نحيف وبطن مشدود بعد الولادة مثل الرجيم وبرامج التمارين الرياضية وغيرهما. بعض النساء يفضلن ارتداء مشد بعد الولادة للحصول على بطن مشدود فهل هذا أمر صحي؟ ومتى يمكن أن يؤذي المرأة بعد الولادة؟

فوائد مشد البطن بعد الولادة

اضافة اعلان

 

 



بعد الولادة يمكن الاستعانة بمشد البطن الذي له فوائد جيدة تشمل:

يساعد في تسكين الآلام


يساعدك على التحرك


يساعد على زيادة تدفق الدم


يقلل التورم الناتج عن الجراحة
 

من فوائده أيضاً أنه يدعم قاع حوضك حين تتحرك أعضائك وتتغير أثناء الحمل لإفساح المجال لطفلك ان ينمو أثناء الحمل ، تعمل الهرمونات أيضًا على إرخاء عضلات قاع حوضك، يمكن أن يوفر استخدام مشد البطن بعد الولادة بعض الضغط لتثبيت عضلاتك بلطف في مكانها بينما يعود جسمك إلى طبيعته.


أثناء الحمل ، تنفصل العضلتان الكبيرتان اللتان تجريان على جانبي منطقة معدتك مع توسع رحمك ودفعهما تجاه بعضهما. وهذا ما يسمى الانبساط المستقيم عادة ، تعود عضلات بطنك المنفصلة إلى مكانها من تلقاء نفسها بحلول ثمانية أسابيع بعد الولادة. يمكن أن يؤدي استخدام المشد إلى ضغط عضلاتك ودعمها أثناء عودتها إلى مكانها.


أضرار مشد البطن بعد الولادة


عادة ما يتم استخدام مشد البطن بعد ولادة طفلك في العملية القيصرية، في حين أن مشد البطن له فوائد ، إلا أن له أضرار تعرفي إليها:

ألم من كثر الضغط


تدلي قاع الحوض


حكة أو طفح جلدي


تحدث معظم هذه المخاطر بسبب ارتداء نوع خاطئ من مشدات البطن أو ضغطها بشدة على منطقة البطن.

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

هيا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
انزتلاز

جمال المرأة بعد الولادة

هخهحك

متى يزول انتفاخ البطن بعد الولادة القيصرية؟

ههح

مأكولات تخفض سكر الحمل بكل تأكيد!

8عهخعخ

أعراض الحمل خارج الرحم وكيف يعالج؟

غاخ8ه

هل ظهور الحبوب في الوجه من علامات الحمل ببنت؟

ؤابلا

اكتشفي فوائد واضرار الزعتر للحامل

أخبار متعلقة
خغ

نصائح بعد الولادة الطبيعية للشفاء سريعاً

رلتاىلتتا

إليك طرق علاج القلق والإكتئاب

تىتنم

استبدلي الماء البارد بالساخن وتمتّعي بهذه الفوائد

عخعهخ

كيفية خسارة الوزن بسرعة للنساء

قف68ع

حيل طبّقيها ليدوم عطرك طويلاً

ع6ع7

تفتيح الشفاه في المنزل بوصفات طبيعية