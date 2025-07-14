الاعلان عن إنجاز طبي نوعي في مستشفيات البشير

يتسبب هذا المرض في تضيق أو انسداد الشريان السباتي داخل الدماغ، ما يؤدي إلى جلطات دماغية متكررة وتشنجات عصبية، ويؤثر سلبًا على نمو الدماغ والقدرات الإدراكية لدى الطفل.
وتعتمد هذه التقنية على زراعة شريان دموي مأخوذ من فروة الرأس فوق المنطقة المصابة في الدماغ، بهدف إعادة تروية الدماغ بالدم، وتقليل احتمالية حدوث الجلطات في المستقبل.
وقد تم هذا الإنجاز بجهود مشتركة من أقسام جراحة أعصاب الأطفال، وأمراض أعصاب الأطفال، والعناية الحثيثة، وبالتعاون التقني مع جراحة الأوعية الدموية في مستشفيات البشير.
وتُعد هذه الجراحة من أدق وأحدث ما توصلت إليه تقنيات جراحة الدماغ لدى الأطفال.
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