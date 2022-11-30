الأربعاء 30-11-2022
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الأربعاء، 30-11-2022 01:02 م

نصائح لشد الوجه بمواد طبيعية قبل ليلة رأس السنة الجديدة

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الوكيل الإخباري - حتى تتمتعي ببشرة مشدودة يمكنك تطبيق بعض الخلطات الطبيعية التي تعمل على شد البشرة ومن بين تلك الخلطات الاتي :

ماسك الألوفيرا لشد الوجه

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يعد ماسك الالوفيرا احد النصائح لشد الوجه حيث انه يتميّز بغناه بالأحماض الدهنية التي تساعد على التخفيف من تجاعيد البشرة بشكل سحري وتمليس مظهر الجلد وتأخير الشيخوخة، فتبدو بشرتك مشدودة وبمظهر شبابي نضر.

 

ادهني بشرتك بطبقة من جل الالوفيرا من خلال تمرير قطعة على الوجه والرقبة واعادة الكرّة كلما جفت الطبقة الأولى وذلك لفترة 20 دقيقة وحاولي خلال هذه المدة ان يبقى وجهك مسترخيا بدون اي حركة او تعابير من خلال الاستلقاء على الظهر. كرري الماسك 3 مرات اسبوعيا.

 

خلطة الشبة والحليب لشد الوجه


تعد خلطة الشبة والحليب من نصائح شد الوجه حيث تجعل البشرة في أحسن حالاتها، استخدمت ملكات الفراعنة هذه الخلطة للمحافظة الدائمة على شباب بشرتهن وشد الترهلات فيها وإخفاء التجاعيد، وتضييق مسام البشرة.

 

 

قومي بخلط مقادير متساوية من مطحون الشبه و حليب قليل الدسم، قطرات قليلة من عصير الليمون، امزجي الخليط جيدا وافرديه على البشرة والرقبة من أسفل إلى أعلى بحركات دائرية، استرخي على ظهرك، اتركي الماسك لمدة 30 دقيقة قبل ازالته بالماء البارد، كرري الماسك 3 مرات في الأسبوع.

خلطة بياض البيض مع الليمون

 



 


تعمل هذه الوصفة على شد الوجه وتمليس التجاعيد الى جانب تصغير المسامات. اخفقي بياض بيضة مع ملعقتين من عصير الليمون وملعقة من زيت السمسم جيدا. وزعي الخلطة على البشرة واتركيها لفترة ربع ساعة قبل ازالتها بالماء والصابون. كرري الوصفة 3 مرات في الأسبوع.

 

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