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الأربعاء، 16-11-2022 03:46 م

هل سمعت بحيلة الخيار المثلّج للعناية بالبشرة بعد انتشارها على تيك توك

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الوكيل الإخباري - ليس أمراً جديداً علينا أنّ الخيار مفيد للبشرة وأنّ استعماله ضروري لتحسين صحتها ومظهرها على حد سواء. فحتّى حين ترغب بعض الإعلانات أو المنشورات بتصوير المرأة في حالة الاسترخاء وتدليل الذات، نراها مستلقية وعلى عينيها قطعتان مستديرتان من الخيار.

وهذا الاستعمال التاريخي للخيار تحوّل بالفعل مع منصة تيك توك وكل الاتجاهات الحديثة التي نراها رائجة في أيامنا هذه، إذ اختارت المستخدمات تفريز أو تثليج الخيار قبل استعماله. ولا تتفاجئي! فالحيلة هذه نجحت في جمع أكثر من 25 مليون مشاهدة

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فماذا يمكن القول عن هذه الحيلة؟

في الواقع، يُعرف الخيار بأنّه غني بالفيتامين سي وبأنّه قادر على التخفيف من الانتفاخ. ولذلك، اعتادت النساء منذ سنوات طويلة على وضع قطع الخيار على منطقة العيون من أجل التخفيف من مظهر انتفاخها. ولكن، ما الذي يدفع النساء اليوم إلى تثليج أي تصقيع حرارة الخيار قبل استعماله؟

بما أنّ الانتفاخ قد ينتج أحياناً عن توسّع أو تمدّد الأوعية الدموية وتورّمها، تعمل البرودة على تضييق الأوعية وإبطاء تدفّق الدم، ما يقلّل بالتالي الانتفاخ. وتذكّرنا حيلة الخيار المثلّج بحيلة استعمال مكعّبات الثلج لتقليل انتفاخ الوجه وتمريرها على كامل الملامح عند الاستيقاظ في الصباح.

وبالإضافة إلى تقليل الانتفاخ، يعمل الخيار على منح البشرة دفعةً من الترطيب كما وعلى التقليل من الهالات السوداء التي يزعجنا مظهرها وذلك بفضل الفيتامين K.


في الواقع، يمكنك وضع حبة من الخيار لمدة ساعتين في الثلاجة، تم قطع رأسها والبدء بتمريرها على كامل مناطق بشرتك. ويمكنك طبعاً التركيز على منطقة العيون، للاستفادة من قدرات الخيار قدر الإمكان. ولم لا تقطعين شريحتين حتّى وتضعينهما على عينيك لبضع دقائق قدر ما تتحمّلين؟!

 

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