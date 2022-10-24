إليك بعض النصائح لكيفية التخلص و إزالة آثار الحبوب الحمراء تجميلياً

الوكيل الإخباري - عند التفكير في حب الشباب، فإننا نميل إلى التفكير في البقع والبشرة الدهنية، ومع ذلك، وكما تعلم أي امرأة تعاني من حب الشباب، فهناك عامل كبير آخر وهو الاحمرار. فإذا كان لديك حب شباب متوسط إلى شديد على وجهك، وتعانين من احمرار الحبوب والوجه، فإليك أهم أسباب احمرار الحبوب وأبرز الطرق التجميلية للتخلص من آثار الحبوب الحمراء تجميلياً.

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ما الذي يسبب احمرار الحبوب؟







البقع



السبب الرئيسي لاحمرار حب الشباب هو أن البقع الفردية غالباً ما تكون حمراء اللون. لا تتميز أكثر أنواع البقع الصغيرة، مثل الرؤوس البيضاء والرؤوس السوداء، بالاحمرار، ولكن عادةً ما تكون البثور والأكياس الدهنية كذلك. والسبب في ذلك هو أن هذه الأنواع من البقع تتشكل عندما تصاب الجزيئات المسدودة بالبكتيريا. و البقع المصابة ملتهبة ومؤلمة، وهذا هو سبب ظهورها باللون الأحمر.





التندب



بالإضافة إلى البقع، يمكن أن يكون سبب احمرار الجلد تندب حب الشباب. و من المرجح أن يحدث التندب الدائم لدى النساء اللواتي يعانون من التكيسات، وهي أشد أنواع البقع. هذا النوع من الندبات يعطي الجلد في المقام الأول مظهراً وعراً غير متساوٍ. ومع ذلك، في بعض الأحيان يمكن أن يسبب تغير اللون وهو أكثر شيوعاً لدى النساء ذوي البشرة الداكنة.





كما تعاني العديد من النساء المصابين بحب الشباب من نوع مؤقت من الندبات، حيث تظهر بقع داكنة على الجلد في مكان البقع الملتئمة. واعتماداً على لون بشرتك، يمكن أن تكون هذه البقع وردية أو حمراء أو سوداء أو بنية، وعادة ما تتلاشى في غضون بضعة أشهر أو سنوات، على الرغم من أنها قد تكون ثابتة في بعض الأحيان.





أسباب ظهور الحبوب الحمراء



حب الشباب هو حالة جلدية شائعة تسبب البثور والندبات حيث تظهر على الجلد عندما تسد خلايا الجلد الميتة ومادة دهنية تسمى الزهم مسام الجلد، ويمكن أن تتراكم البكتيريا في المسام المسدودة وتسبب الالتهاب.





هناك بعض الأسباب التي يمكن أن تجعلك أكثر عرضة للإصابة بحب الشباب، والحبوب الحمراء مثل التغيرات الهرمونية في سن البلوغ والتي تسبب إنتاج المزيد من الدهون. بالإضافة إلى بعض مستحضرات التجميل ذات الأساس الزيتي أو السميك، وأيضاً الوراثة حيث يميل حب الشباب إلى الانتشار في العائلات ويسبب ظهور الحبوب الحمراء بشكل مستمر.





كيفية التخلص وإزالة آثار الحبوب الحمراء تجميلياً



تسحيج الجلد

يتضمن تسحيج الجلد إزالة الطبقة العليا من الجلد حيث يتم ذلك إما باستخدام الليزر أو بأداة سلكية مصنوعة خصيصاً. وبعد العملية، ستبدو بشرتك حمراء ومؤلمة لعدة أشهر، ولكن أثناء فترة التعافي، يجب أن تلاحظي تحسناً في شكل ندوبك الحمراء.

العلاج بالليزر



يمكن استخدام العلاج بالليزر لعلاج ندبات حب الشباب الخفيفة إلى المتوسطة.

هناك نوعان من العلاج بالليزر وهما العلاج بالليزر الاستئصالي حيث يتم استخدام الليزر لإزالة بقعة صغيرة من الجلد حول الندبة لإنتاج منطقة جديدة ناعمة المظهر. والعلاج بالليزر غير الاستئصالي حيث يتم استخدام الليزر لتحفيز نمو الكولاجين الجديد مما يساعد في إصلاح بعض الأضرار التي تسببها الندبات ويحسن مظهر الجلد.





تقشير الجلد



تساعد علاجات تقشير سطح الجلد على استعادة بشرة أكثر شباباً وجمالاً عن طريق إزالة الطبقات الخارجية الأكثر تضرراً من الجلد للكشف عن بشرة ذات مظهر أكثر صحة تحتها وتشجيع نمو خلايا الجلد الجديدة والصحية.





مع مرور الوقت، تبدأ الطبقات الخارجية لبشرتنا في إظهار الحبوب الحمراء الناتجة عن حب الشباب والندوب، حيث تساعد علاجات تقشير الجلد في عكس علامات الشيخوخة والحبوب الحمراء، مما يساعدك على أن تبدي أصغر سناً وأكثر صحة.

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