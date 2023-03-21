هل فرد شعركِ كثيراً آمن؟.. إليك الإجابة!

الوكيل الاخباري - يمكن أن ينتقل شعركِ من مجعدِ إلى أملس في غضون ساعاتٍ قليلة، بفضل المنتجات الموجودة حولنا والتي تساعد على ذلك، إذ إن هناك الكثيرات ممن يفضلن المظهر اللامع للشعر المستقيم، في حين أن بعضهن يخترن هذه الطريقة لمعرفة نمو شعرهن وطوله الحقيقي.

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وفي حال كنتِ من أولئك السيدات اللواتي يفضلن فرد شعرهن دائماً، ولا يتخلين عن أداة فرد الشعر، وربما خطر ببالك سؤال حول عدد المرات التي يمكنكِ فيها فرد شعرك بأمان حتى لا تتأذى خصلاته وتتلف بسبب تعريضها للحرارة.



وسواء كنتِ تفردين شعرك باستخدام مكواة مسطحة كل يوم أو فرده مرة واحدة في الأسبوع باستخدام مجفف الشعر، فإن معرفة عدد المرات المسموح لكِ فيها بفرد شعركِ يمكن أن يحميكِ من التلف وخصلات الشعر الهشة.







كم مرة يمكنك فرد شعرك؟

بالنسبة لأنواع الشعر المستقيم والمموج التي تتمتع بصحة جيدة نسبياً، لا يجب عليك فرد شعرك أكثر من مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع باستخدام مجفف الشعر، بينما يجب تعديل هذا الرقم بناءً على عرض خصلاتك وصحتها، حيث إن ثلاث مرات هي الحد الأقصى لتجنب أي ضرر يلحق بالشعر.



أما في حال كان شعركِ ناعماً، فقد يتوجب عليكِ الحد من عدد مرات فرد شعرك، إذ إنه مع وجود بروتين أقل في بنية خصلة الشعر، يمكن أن يبدو نحيفاً، وكذلك يتكسر بشكل متكرر.



وتذكري أنه كلما كان الشعر الطبيعي أكثر تقلباً، كلما كانت الخيوط أكثر عرضة للتكسر، حيث يمكن أن يؤدي استخدام الحرارة في كثير من الأحيان إلى تكسير الكيراتين الطبيعي في الشعر وتغيير بنية الشعر ومرونته.





حضري الشعر بشكل صحيح قبل التمليس:

يضمن روتين العناية بالشعر قبل التمليس الحصول على أفضل النتائج، وكذلك تجنب أي ضرر يلحق بالشعر، حيث من الأفضل أن تبدئي بشعر نظيف ومغسول قبل استخدام الحرارة، كما يجب أيضاً غسله وتجفيفه مسبقاً قبل استخدام أداة الفرد.



ولمنع انهيار البروتين والبنية، استخدمي شامبو غنياً بالبروتين، حيث يمكنكِ تجفيف شعرك بالمنشفة أو استخدام مجفف الشعر للتخلص من الرطوبة.

وبالنسبة للشعر الطبيعي، يمكن أن يساعد استخدام الشامبو المضاد للتطاير في الحفاظ على شعرك من الرطوبة التي قد تسبب تجعد شعرك.



ولتقليل كمية الحرارة التي ستكون على شعرك، ضعي مجفف الشعر على حرارة منخفضة عند تجفيف الشعر قبل التمليس.

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