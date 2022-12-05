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الإثنين، 05-12-2022 12:15 م

هل من علاقة بين تساقط الشعر وظهور القشرة؟

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الوكيل الإخباري - إذا كنت تعانين من تساقط الشعر ، فمن الطبيعي أن تقلقي أكثر قليلاً بشأن فروة رأسك ، خاصة إذا كنت ترين أيضًا قشورًا بيضاء صغيرة تتساقط من رأسك. قد تتساءلين عما إذا كانت قشرة الرأس وتساقط الشعر مرتبطان. سنكشف في هذا المقال ما إذا كان هناك علاقة بين تساقط الشعر والقشرة؟

 

هل يمكن أن تسبب قشرة الرأس تساقط الشعر؟

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قشرة الرأس هي حالة شائعة تصيب البالغين وتتعلق بحالة جلدية أخرى تسمى التهاب الجلد الدهني. قد تكون قشرة الرأس ناتجة عن فطريات تشبه الخميرة تسمى الملاسيزية. هناك أسباب أخرى. فهي لا تجعل فروة رأسك تشعر بالجفاف والحكة فحسب ، بل تترك قشرة الرأس تلك القشرة البيضاء المتقشرة المزعجة في جميع أنحاء فروة رأسك وشعرك.

 


من غير المحتمل أن تكون قشرة الرأس الخفيفة إلى المعتدلة سببًا رئيسيًا لتساقط الشعر. تشير بعض الدراسات الصغيرة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من قشرة الرأس لديهم المزيد من تساقط الشعر ، ولكن لا توجد بيانات كافية للقول بأن قشرة الرأس تسبب تساقط الشعر.

 


تعتبر قشرة الرأس الشديدة والتهاب الجلد الدهني أكثر التهابات وقد تسبب حكة شديدة وخدشًا، مما قد يؤدي إلى تلف بصيلات الشعر وتساقط الشعر لاحقًا. لحسن الحظ ، هذه الظروف المزعجة ليست شائعة مثل قشرة الرأس العادية. عادةً ما يكون تساقط الشعر المؤقت المرتبط بالخدش الخفيف قابلاً للانعكاس بمجرد السيطرة على الحكة والرغبة الشديدة في الحك. ومع ذلك ، فإن تلف بصيلات الشعر بسبب الخدش الشديد قد يساهم في تساقط الشعر.

أسباب ظهور القشرة

يمكن أن تسبب بعض العادات الخاطئة قشرة الرأس ، إليك أهم أسباب ظهور القشرة:

جلدة الرأس الجافة ينتج عنها قشور صغيرة قد لا يصاحبها احمرار أو العكس.


الزهمي أو التهاب الجلد، يتسبب في ظهور طفح جلدي غالبًا ما يبدو أحمر اللون ومتقشرًا ويمكن أن تكون قشور الجلد الناتجة إما بيضاء أو صفراء.


الملاسيزية وهي فطر موجود في فروة الرأس لدى معظم الناس. ومع ذلك ، يمكن في بعض الأحيان أن تسبب تهيج فروة رأسك وتسبب نمو خلايا الجلد الزائدة.


الحساسية ضد مكونات معينة في المنتجات مثل الشامبو أو البلسم وغيره من الكريمات والزيوت.


صبغة الشعر التي تستخدميها على شعرك قد تحتوي على مواد ضارة وكيميائية تسبب احمرار الجلد وتقشره.

 

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