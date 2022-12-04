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الأحد، 04-12-2022 02:11 م

خلطة مذهلة لتطويل الشعر في أسبوع ... نتائجها لا تصدق!

7فنخن


الوكيل الإخباري - إذا كان نمو شعرك بطيء وغير كاف هذا يعني أنك بحاجة إلى تطبيق خلطات طبيعية تجعل شعرك ينمو بسرعة، لذا بحثنا لك عن طريقة فعالة لنمو الشعر لفترة أطول وجعله قوياً. وخلال بحثنا وجدنا لك خلطة لتطويل الشعر في أسبوع و نتائجها سريعة ومضمونة.

خلطة حليب جوز الهند والعسل وزيت الزيتون

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يوفر هذا المزيج من زيت التخمير العناصر الغذائية لتحفيز نمو الشعر وتغذية الشعر اللامع والناعم.

 

ستحتاجين إلى:

 

250 مل من حليب جوز الهند

 

2 ملاعق كبيرة عسل.

 

2-3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

 

3 كبسولات من فيتامين E

 


كيفية التحضير:

الخطوة الأولى: صبي حليب جوز الهند والعسل وزيت الزيتون في الوعاء

واخلطيهم جيدًا.


الخطوة الثانية: امزجي المحلول في 3 أقراص من فيتامين E في الخليط واخلطيهم مرة أخرى.



كيفية استخدام الخلطة:

قومي بتطبيق هذا الخليط في جميع أنحاء الشعر ، وقومي بتدليك فروة الرأس برفق حتى تتغلغل المغذيات الموجودة في الخليط في فروة الرأس.


اتركيها على الشعر لمدة ساعة.


اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم.


قومي بعمل هذه الخلطة لشعرك 3 مرات في الأسبوع وحتماً سينمو الشعر بسرعة

 

 

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هيا

 




 

 


 

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