10 أسباب تقف وراء عدم نمو شعرك

الوكيل الإخباري - ربما لديكِ تلك الصديقة التي ما إن تقوم بقصّ شعرها، حتى يعود وينمو بسرعة. أمّا أنتِ فتلاحظين أن شعركِ قد توقف عند طول معيّن وبدا فاقداً للحيوية، فما السبب؟ في الواقع، هناك عوامل عدة تمنع الشعر من النمو بشكل صحي وملحوظ، كما تؤدي بالتالي إلى تساقطه من دون أن تعي ذلك. انطلاقاً من هنا، سنكشف لكِ عن هذه الأسباب وبعض العادات السيئة لتعالجي المشكلة قبل فوات الأوان.



عادات و أسباب لعدم نمو الشعر

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1- الإفراط في استخدام أدوات التصفيف يؤدي إلى عدم نمو الشعر



إذا كنتِ تعرّضين شعركِ لأدوات التصفيف بشكل مستمر، فعليكِ التوقف عن هذه العادة السيئة. لماذا؟ لأن هذه الخطوة تُفقد شعركِ البروتين مع مرور الوقت وزيوته الطبيعية. كما أن الحرارة تعمل على تكسير الخصلات وجعلها متقصّفة. لذلك، من المفضّل عدم الإفراط في استخدام السشوار و الفير، كما من المستحسن اللجوء إلى مستحضرات تحمي الشعر من حرارة هذه الأدوات قبل استعمالها.





2- استخدام مستحضرات غنية بالمواد الكيميائية بكثرة يؤدي إلى عدم نموّ الشعر



الإستخدام الدائم لمنتجات العناية بالشعر والإفراط في استخدام الصبغة التي تحتوي على مواد كيميائية، يسبّب في إبطاء نمو الشعر وجعله خشناً وأكثر عرضة للتكسّر. لذلك، إمنحي شعركِ استراحة من الصبغات الكيميائية والجئي إلى تلك الخالية من الامونيا. كما من المفضّل اللجوء إلى منتجات شعر عضوية ونباتية من أجل إعادة قوة الخصلات من جديد.





3- نقص الفيتامينات في الجسم يؤدي إلى عدم نمو الشعر



إن نقص بعض الفيتامينات والمعادن من جسمكِ مثل الفيتامينين ب و د، الزنك، الحديد و الأوميغا 3، يؤدي إلى إبطاء نموّ الشعر. هذه العناصر تعمل عادة على تقوية بصيلات الشعر وتغذية خلاياها، ممّا يجعل الشعر ينمو بسرعة ويحد من تساقطه. لذلك، احرصي على إدخال هذه الفيتامينات والمعادن على جسمكِ من خلال تناول المأكولات الصحية الغنية بها أو من خلال أخذها على شكل مكمّلات غذائية.





4- سوء التغذية يؤدي إلى عدم نمو الشعر



المأكولات التي تتناولينها تلعب دوراً مهمّاً في المحافظة على صحّة الشعر. اللجوء إلى نظام غذائي خالي من الخضار، الفواكه والحبوب الكاملة الغنيّة بالبروتينات والفيتامينات أ، ب، سي، هـ و ك، يؤدّي إلى عدم نمو الشعر بشكل سريع. لذلك، احرصي على إدخال المأكولات الصحية إلى نظامكِ الغذائي من أجل تقوية بصيلات الشعر وإعادة نموّه. تناولي اللحوم الخالية من الدهون، المكسرات النيئة، الخضار، الفاكهة وغيرها.





5- عدم ترطيب الشعر بشكل كافٍ يؤدي إلى عدم نمو الشعر





الجفاف يجعل الخصلات خشنة وأكثر عرضة للتكسّر، مانعاً بذلك نمو الشعر بشكل صحيّ. لذلك من المهمّ استخدام كريم مرطب، شرب كميات كبيرة من المياه وتناول الفيتامينات التي تخترق ألياف الشعر وتحافظ على رطوبة الخصلات.





6- عدم قص أطراف الشعر كل فترة يؤدي إلى عدم نمو الشعر



اعلمي أنّ الأطراف المتقصّفة ستنقسم إلى جذوع عدة، ممّا يؤذي بصيلات الشعر ويكسّرها أكثر فأكثر. لذلك، لتتفادي هذه المشكلة، لا تنسي أن تقصّي الأطراف كل 3 أشهر من أجل الحفاظ على صحة الشعر ومساعدته على النمو من جديد.





7- اللجوء بكثرة إلى تسريحات شعر غير مناسبة يؤدي إلى عدم نمو الشعر



هناك بعض التسريحات التي تؤدي إلى تساقط الشعر وعدم نموه بشكل صحي، وخصوصاً إن لجئت إليها بكثرة. ذيل الحصان المشدود، الضفائر الأفريقية وغيرها من الموديلات التي تعمل على تكسر الخصلات من دون أن تعي ذلك.





8- خلل في التوازن الهرموني يؤدي إلى عدم نمو الشعر



أشارت الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل هرمونية مثل مرض الغدة الدرقية أو متلازمة تكيس المبايض قد يواجهون مشكلة في تساقط الشعر وعدم نموّه من جديد بسرعة. لذلك من المهمّ جداً استشارة الطبيب ليصف لكِ العلاج المناسب لكِ.





9- الإصابة بمرض التهابي تؤدي إلى عدم نمو الشعر



عادةً تنمو بصيلات الشعر، تستقر ، ثمّ تتساقط لتُستبدل بشعر جديد. أمّا بالنسبة للشخص المصاب بمرض حاد مثل الالتهاب الرئوي، يمر شعره بفترة ركود، حيث يتسبّب إجهاد المرض في دخول جميع بصيلات الشعر إلى مرحلة الراحة، فيتوقّف حينها نمو الشعر.



10- التوتر يؤدي إلى عدم نمو الشعر



كلما زادت نسبة توترك، قلقك والضغط النفسي في العمل والحياة العامة، كلما زاد تساقط شعركِ وعدم نموّه بسرعة. لذلك، حافظي دوماً على هدوئك وخذي قسطاً من الراحة من خلال ممارسة اليوغا أو الرياضة أو حتى اللجوء إلى التأمّل وغيرها من الطرق.

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