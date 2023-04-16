هل يمكنكِ استخدام الفازلين للتمهيد قبل وضع الماسكارا؟

الوكيل الاخباري - من بين مقومات الحصول على مظهرٍ جيدٍ من خلال المكياج، قد يكون الحصول على رموش جميلة وجذابة هو الأسهل وليس هناك ما يعيقه، فكل ما يحتاجه الأمر مجرد ماسكارا رائعة لضبطه، لكن في حال حاولت الحصول على رموش اصطناعية، أو بحثت عن مادةٍ مناسبة لتلك الرموش، أو أردت الحصول على رموش رائعة طوال الوقت، قد تكتشفين أن المهمة ليست سهلةً كما تعتقدين.



ومن المعروف أن الرموش تكمل كل مظهر مكياج، وتعطي الجاذبية التي نريدها للعين، لذا بالنسبة للرموش التي ترفض التجعيد، فإن الأمر يتطلب أكثر من مجرد تمريرة بسيطة من الماسكارا المفضلة لديكِ لتحقيق المظهر النهائي. ومن بين طرق الحصول على رموش أكثر كثافة وجمالاً، والتي جربتها كل فتاة تقريباً في المدرسة الإعدادية أو الثانوية، هي استخدام الفازلين لنمو الرموش.



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وفي حين أن هذا المنتج لا يجعل رموشك تنمو، فإنه بالتأكيد يجعل رموشك تبدو جميلة، لكن السؤال يبقى: هل يمكن أن يُساعد الفازلين على الحفاظ على الماسكارا سليمة؟





هل يعمل الفازلين بالفعل للتمهيد قبل إضافة الماسكارا؟



غالباً تتسبب بعض أنواع الماسكارا في تكتل الرموش، ومن النادر أن تمنحكِ تأثير رموش منفصلة رائعة، وفي هذه الحالة يساعد كريم أساس الرموش على منع تكتلها، كما أنه يطيل ويكثف الرموش وينعمها.



والفازلين هو مزيج من الزيوت المعدنية والشموع الطبيعية، ويعمل على ترطيب البشرة وتنعيمها، ما يحافظ على الرطوبة محتجزة، كما أنه لطيفٌ على البشرة، لذا لن تواجهي على الأرجح أي طفح جلدي أو تفاعلات حساسية إذا تم تطبيقه على رموشك. ورغم أنه من المحتمل ألا يجعل الماسكارا تدوم لفترة أطول، فإنه يمكن أن يكون أساساً رائعاً لتنعيم الرموش وفصلها قبل وضع الماسكارا.



ولاستخدامه، ضعي القليل من الفازلين على الرموش، ثم استخدمي أداة تمشيط الرموش، وباستخدام فرشاة خاصة، مشطي رموشك لأعلى، ولاحظي كيف سيعمل هذا الأمر على تعزيز رموشك.





حيل أخرى لروتين جمالك مع الفازلين:



يمكن القول بأن الفازلين منتج متعدد الاستخدامات، حيث يمكن استخدامه في كل شيء. على سبيل المثال، إذا كان لديك عطر خفيف لا يدوم طويلاً، فضعي القليل من الفازلين على نقاط النبض قبل رشه، حيث يعمل العطر بشكل أفضل عندما يكون لديه شيء يلتصق به.



ويمكنكِ أيضاً استخدامه لرفع مظهر ظلال العيون، فبدلًا من استخدام الهايلايتر للحصول على لمسات ملونة مختلفة للعين، ضعي كمية صغيرة من الفازلين على جفنك، ثم ضعي مسحوق ظلال العيون المفضل لديك، وشاهدي كيفية منح عينيك إضاءة لامعة.



وللتخلص من تشقق اليدين والقدمين، استخدمي الفازلين بعد اللوشن، وسوف تستيقظين على بشرة ناعمة وطرية.

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