ودّعي الهالات السوداء بهذه الأقنعة المنزلية

الوكيل الاخباري - تطول ساعات السهر في رمضان وكثيراً ما نعجز عن الحصول على ما يكفي من الراحة والنوم، لا سيّما إن اضطررنا إلى استكمال مهمّات العمل بشكل طبيعي على الرغم من الصيام.



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والنتيجة ؟



هالات سوداء تحيط بالعينين فتعكس مظهراً لا يليق لا بالجاذبية ولا بالجمال. انطلاقاً من ذلك، دائماً ما تقدّم العلامات الشهيرة مستحضرات خاصّة تساعد المرأة على التخلّص من هذه المشكلة. ولكن، ولأنّ كثيرات يفضّلن المكوّنات الطبيعية، اخترنا اليوم أن نعرض أمامك بعض الأقنعة المنزلية التي يسهل عليك تحضيرها لمعالجة الهالات السوداء التي قد تعانين منها إثر التعب والإرهاق.





تعلمين طبعاً أنّ وضع شرائح البطاطا أو شرائح الخيار على العينين يقلّل من مظهر الهالات السوداء، لما يتمتّع به هذين النوعين من الخضار من خصائص طبية. ولكن، للحصول على نتائج أفضل، ننصحك بمزج عصير الخيار مع عصير البطاطا ووضع المزيج على منطقة العينين لمدّة 20 دقيقة قبل الغسل بالماء الفاتر.



هل سمعت يوماً بقناع زيت اللوز والسكر لعينيك؟ في الحالات جميعها، اعلمي أنّ زيت اللوز مثالي للبشرة الحساسة ويضمن مظهراً مشرقاً ونضراً. لذلك، لا تتردّدي في تطبيق هذا القناع على المنطقة المستهدفة من وجهك: امزجي زيت اللوز مع السكر، بمعدّل ملعقة كبيرة من الزيت مقابل ملعقة صغيرة من السكر ثمّ افركي به منطقة عينيك بنعومة حفاظاً على بشرتك الرقيقة والحساسة.



قناع الليمون والفازلين هو أيضاً خيار رائع إن كنت ترغبين في التخلّص من الهالات السوداء. فعصير الليمون يعمل على إزالة البقع الداكنة من على البشرة. لذلك، امزجيه مع الفازلين وطبّقي القناع على عينيك لمدّة تتراوح بين 15 و20 دقيقة. واستمتعي بالفرق!

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