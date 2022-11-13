5 فوائد للحلزون أبرزها ترطيب البشرة

الوكيل الإخباري - من المعروف أن شركات التجميل تستخلص من "الحلزون" سائل يعرف باسم "السائل الذهبي"، يدخل في تصنيع العديد من مستحضرات التجميل، التي تستخدم في علاج مشكلات البشرة، ولكن لم يقتصر الأمر على ذلك، بل اعتمدت صالونات وبيوت التجميل هي الأخرى على ذلك الحيوان ولكن في صورته الحية، لاعتقادهم أن السائل الهلامي الذي يفرزه عن ملامسته للجلد، سوف يساهم في علاج العديد من الأمراض الجلدية، مثل حب الشباب، فما صحة ذلك؟



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الحلزون



بحسب ما ذكر بموقع "Science becomes her"، يعتبر الحلزون حيوان صغير الحجم، لزج، ينتمي إلى الرخويات، يفرز مادة هلامية تساعده على الحركة، ويغطي جسمه قوقعة جيرية صلبة، يختبئ بداخلها، ثم يخرج منه، ليفرز ما تم تجميعه من ذلك السائل الأبيض الشفاف، الذي يعتقد البعض أنه يمثل أهمية كبيرة لصحة البشرة، ما دفع الكثير من الأشخاص يقدمون على شرائه، للاستفادة منه.





فوائد الحلزون على البشرة



1- علاج حب الشباب



تساعد المادة الرخوة التي يفرزها الحلزون على التخلص من الميكروبات الضارة المسببة لحب الشباب، فهي بمثابة مادة مطهر ومنظفة للأوساخ والأتربة التي تتراكم على وجه، وتسد مسام البشرة.





2- تأخير ظهور التجاعيد



يحتوى السائل الهلامي الذي يفرزه الحلزون، على مادة تعرف بإسم الإيلاساتنين، التي تعمل على معالجة الخطوط الدقيقة التي تظهر على الجلد، فضلًا عن تحفيز البشرة على تجديد خلاياها، ما يقلل من فرص ظهور علامات الشيخوخة، خاصةً التجاعيد.





3- ترطيب البشرة



يحتوى الجل الذي يفرزه الحلزون على حمض الهيالورونيك، الذي يحفز البشرة على إنتاج الكولاجين اللازم لنضارتها ونعومتها، ما يقلل من فرص تعرضها للجفاف والتشقق.





4- التخلص من تصبغات البشرة



تعاني الكثير من السيدات من تصبغات البشرة، نتيجة استخدام مستحضرات التجميل الرديئة والتعرض المباشرة لأشعة الشمس لفترة طويلة، ما يجعل السائل الحلزون الاختيار الأمثل لهن في هذه الحالة، لأنه يساهم في الحفاظ على لون البشرة، إلى جانب التخلص من الهالات السوداء والبقع الداكنة.



5- تجديد البشرة



يحتوي سائل الحلزون على حمض الجليكوليك، وهو بمثابة مقشر كيميائي يساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة، وتخفيف الطبقة العليا من الجلد، وتحفيز تكون طبقات أخرى أكثر حيوية ونضارة.





نصائح هامة قبل استخدام الحلزون على البشرة





1- يجب الحرص على تغيير الطين الذي يعيش به الحلزون من آنٍ لآخر، لأنه بيئته رطبة وجاذبة للبكتيريا، التي تهدد البشرة ببعض المشكلات الصحية.



2- المواظبة على تعريض الطين الذي يعيش به الحلزون إلى أشعة الشمس بشكلٍ يومي، للقضاء على البكتيريا التي تنمو به.



3- عدم خضوع البشرة لجلسات الحلزون أكثر من مرتين يوميًا، لأن تكرار ملامسة الجلد للسائل الهلامي الذي يفرزه قد يتسبب في الإصابة بالتهابات شديدة.



4- تنظيف البشرة جيدًا بالمياه قبل استخدام الحلزون، لتجنب الإصابة بالالتهابات الجلدية.

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