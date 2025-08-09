تحذيرات بشأن حالة الطقس.. أجواء جافة وحارّة في مختلف المناطق

الوكيل الإخباري- يستمر تأثير الموجة الحارة على الأردن، السبت، ويبقى الطقس جافا وحارا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وشديد الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية تنشط أحيانا مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

اضافة اعلان



وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة وقت الذروة، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في ساعات المساء والليل في مناطق البادية، ومن ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة، ومن ترك مخلفات النيران وأعقاب السجائر في المناطق الحرجية، داعية المواطنين إلى الإكثار من شرب السوائل، وخصوصا المياه، وعدم ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 43 - 28 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 41 - 26، وفي المرتفعات الشمالية 38 - 27، وفي مرتفعات الشراة 39 - 28، وفي مناطق البادية 45 - 30، وفي مناطق السهول 40 - 26، وفي الأغوار الشمالية 44 - 30، وفي الأغوار الجنوبية 43 - 34، وفي البحر الميت 44 - 33، وفي خليج العقبة 44 - 32 درجة مئوية.



ويستمر تأثير الموجة الحارة والجافة على المملكة، يومي الأحد والاثنين، حيث تسود أجواء حارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وشديدة الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهناك احتمال ضعيف في ساعات ما بعد الظهر لهطول زخات محلية خفيفة من المطر ولفترات قصيرة في أجزاء متفرقة من جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.