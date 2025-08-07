الخميس 2025-08-07 06:16 م
 

سيروم طبيعي لتكثيف الحواجب في المنزل.. مكونات بسيطة ونتائج فعالة

الوكيل الإخباري-   في ظل الإقبال المتزايد على العناية بالجمال الطبيعي، باتت كثير من السيدات والمهتمين بالعناية الشخصية يلجأون إلى حلول منزلية سهلة وآمنة بديلة عن المنتجات التجارية، خصوصًا للعناية بالحواجب التي تعد عنصرًا أساسيًا في ملامح الوجه.

وبحسب خبراء التجميل، فإن الحواجب الكثيفة والطبيعية باتت من أبرز صيحات الجمال، ما يدفع البعض للبحث عن طرق فعالة لتحفيز نمو الشعيرات وملء الفراغات بشكل طبيعي.
مكونات السيروم:
ملعقة صغيرة من زيت الخروع
ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند
نصف ملعقة من زيت اللوز الحلو (اختياري)
3 قطرات من زيت فيتامين E
فرشاة ماسكارا نظيفة أو أعواد قطنية


طريقة التحضير:
يُخلط زيت الخروع مع زيت جوز الهند في وعاء صغير.
تُضاف قطرات فيتامين E، ويُقلّب المزيج جيدًا حتى يتجانس.
يُسكب السيروم في عبوة صغيرة محكمة الإغلاق.


طريقة الاستخدام:
يُوضع القليل من السيروم على الحواجب باستخدام فرشاة نظيفة قبل النوم.
يُترك طوال الليل ويُغسل في الصباح بماء فاتر.
يُفضل استخدامه يوميًا لمدة لا تقل عن 4 أسابيع للحصول على نتائج واضحة.


ويؤكد متخصصون في العناية بالبشرة أن مكونات هذا السيروم تعمل على ترطيب بصيلات الشعر وتقويتها، ما يعزز نمو الشعيرات بشكل صحي وطبيعي.


كما يشيرون إلى أهمية تجنب الاستخدام الزائد أو ملامسة العينين، وضرورة اختبار الخليط على جزء صغير من الجلد أولاً لتفادي أي تحسس.

 
 
