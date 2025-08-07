صيحات مكياج قديمة تعود هذا الصيف بحلّة جديدة

الوكيل الإخباري- مع ارتفاع درجات الحرارة هذا الصيف، تتجه صيحات المكياج نحو مزيد من الجرأة والحيوية، دون التخلي عن الخطوط الناعمة والإطلالات الطبيعية. وقد حرصت كبرى العلامات التجارية العالمية على تقديم مزيج متنوع من الأساليب، ليجد كل شخص ما يناسب ذوقه وشخصيته في عالم التجميل.

صيف 2025 يشهد عودة لافتة لبعض الاتجاهات القديمة، مثل الرموش الملونة ومظهر الشفاه غير المحددة، إلى جانب استمرار التركيز على البشرة الصحية والإشراقة الطبيعية.



ألوان البحر تهيمن على العيون

من أبرز ملامح مكياج العيون لهذا الموسم اعتماد تدرجات الأزرق، مثل الفيروزي واللون المائي، ضمن صيحة ظلال العيون المعروفة بـ"Aquamarine". هذه الألوان تضفي مظهرًا صيفيًا متناغمًا مع أجواء البحر والاصطياف. وقد اعتمدتها علامات تجارية مثل Danessa Myricks التي قدمت لوحات ظلال تضم درجات زرقاء وزهرية لافتة.



البشرة "الزبدة"... ناعمة وخالية من اللمعان المفرط

برزت هذا الصيف صيحة "البشرة الزبدة"، وهي تطور لصيحة "البشرة الزجاجية"، وتعتمد على ملمس ناعم مخملي ومظهر طبيعي غير لامع. لتحقيق هذا التأثير، يُفضل استخدام مستحضرات تمنح لمسة ساتانية وخفيفة، مثل المرطبات الملونة وكريمات الأساس الخفيفة.



الرموش الملوّنة تعود من جديد

عروض الأزياء العالمية أبرزت صيحة الرموش الملونة كخيار عصري ولافت، وقد ظهرت بقوة في عرض Dries Van Noten، وانتشرت لاحقًا بين المشاهير. وتشمل هذه الصيحة ألوانًا جريئة مثل الأزرق والوردي، مع تشجيع على ترك الرموش بمظهر غير متكلف، وحتى تكتلي قليلًا.



الشفاه المموهة... بدون تحديد واضح

استمرارًا للاتجاهات الطبيعية، تعود موضة الشفاه غير المحددة هذا الصيف. يتم تطبيق أحمر الشفاه ومزجه بأطراف الأصابع للحصول على تأثير ناعم وضبابي، وهو أسلوب يبتعد عن الإطلالات الحادة لصالح مظهر أكثر سلاسة.