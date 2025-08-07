صيحات مكياج قديمة تعود هذا الصيف بحلّة جديدة

صيف 2025 يشهد عودة لافتة لبعض الاتجاهات القديمة، مثل الرموش الملونة ومظهر الشفاه غير المحددة، إلى جانب استمرار التركيز على البشرة الصحية والإشراقة الطبيعية.
ألوان البحر تهيمن على العيون
من أبرز ملامح مكياج العيون لهذا الموسم اعتماد تدرجات الأزرق، مثل الفيروزي واللون المائي، ضمن صيحة ظلال العيون المعروفة بـ"Aquamarine". هذه الألوان تضفي مظهرًا صيفيًا متناغمًا مع أجواء البحر والاصطياف. وقد اعتمدتها علامات تجارية مثل Danessa Myricks التي قدمت لوحات ظلال تضم درجات زرقاء وزهرية لافتة.
البشرة "الزبدة"... ناعمة وخالية من اللمعان المفرط
برزت هذا الصيف صيحة "البشرة الزبدة"، وهي تطور لصيحة "البشرة الزجاجية"، وتعتمد على ملمس ناعم مخملي ومظهر طبيعي غير لامع. لتحقيق هذا التأثير، يُفضل استخدام مستحضرات تمنح لمسة ساتانية وخفيفة، مثل المرطبات الملونة وكريمات الأساس الخفيفة.
الرموش الملوّنة تعود من جديد
عروض الأزياء العالمية أبرزت صيحة الرموش الملونة كخيار عصري ولافت، وقد ظهرت بقوة في عرض Dries Van Noten، وانتشرت لاحقًا بين المشاهير. وتشمل هذه الصيحة ألوانًا جريئة مثل الأزرق والوردي، مع تشجيع على ترك الرموش بمظهر غير متكلف، وحتى تكتلي قليلًا.
الشفاه المموهة... بدون تحديد واضح
استمرارًا للاتجاهات الطبيعية، تعود موضة الشفاه غير المحددة هذا الصيف. يتم تطبيق أحمر الشفاه ومزجه بأطراف الأصابع للحصول على تأثير ناعم وضبابي، وهو أسلوب يبتعد عن الإطلالات الحادة لصالح مظهر أكثر سلاسة.
أحمر الخدود المسمّر… مظهر شمس دون أضرار
تعتمد أبرز صيحات خدود هذا الصيف على إطلالة "المسمر بفعل الشمس"، عبر استخدام درجات دافئة مثل الأحمر وتراكوتا على الخدّين والأنف، ما يمنح تأثيراً حيويًا وكأن الشخص قضى وقتًا طويلًا في الهواء الطلق. المستحضرات الكريمية هي الخيار الأمثل لهذه الصيحة، كونها تندمج بسهولة وتمنح إحساسًا طبيعياً.
تعكس صيحات صيف 2025 توازنًا بين الجرأة والبساطة، بين الألوان القوية والأسلوب الطبيعي، لتمنح عشاق المكياج مساحة أكبر للتعبير عن أنفسهم بحرية، في موسم عنوانه: الانطلاق بثقة.
