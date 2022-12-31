7 خطوات لتحققي الإيجابية

الوكيل الاخباري - مفاجآت كثيرة تحملها الحياة إليك كل يوم، وعندما تشعرين بأن كل الأمور حولك سلبية يجب ألا تستسلمي فمن السلبية تستمدين الإيجابية لكي تنطلقي من جديد. ومع بداية العام الجديد تبحث كل واحدة منا عن كيفية تحقيق الإيجابية في حياتها من أجل الانطلاق بتفاؤل أكبر.



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ولكي تحققي هذا الهدف وتتمتعي بإيجابية كبيرة، اتبعي هذه الخطوات:





اختاري أن تكوني سعيدة



نعم! أنت من يقرر كيف يجب أن تكون حالتك، فالسعادة ترتبط بطريقة تفكيرك. لذلك، مهما كانت الظروف التي تعيشينها ابقي على يقين أن سعادتك هي الأولوية. وعندما تتخذين القرار ستلاحظين أن حياتك سلكت مسار التغيير.





قولي "نعم" للتغيير



لا تتوقفي عند شخص معيّن أم حدث ما، فالاستسلام سيرتد على حياتك بطريقة سلبية. على العكس، واجهي وانطلقي إلى الأمام وضعي عبارة "نعم" أولوية.





ابتسمي



تعتبر مقولة "ابتسم تبتسم لك الحياة" من الأمور الشائعة التي نسمعها كل يوم ونرددها من دون معرفة أن هذه العبارة تحمل معانٍ كثيرة. فالابتسامة قادرة على تعديل مزاجك بخاصة في المواقف العصيبة. فلا تتخلي عنها!

خذي المبادرة لحل المشاكل



من المعلوم أن مشكلة صغيرة تؤدي إلى سلسلة من المشاكل التي يصعب حلّها. فلا تكوني طرفاً في خلق مشكلة جديدة بل على العكس خذي المبادرة وجدي حلاً وعندها ستشعرين بالإيجابية.





ابحثي عن فرص جديدة



مهما كنت تمرين بظروف قاسية، ابحثي عن فرصة جديدة لكي تنطلقي منها، فالسعادة الحقيقية تأتي بعد جهد. كما عليك أن تلتزمي التفاؤل فهو بابك من أجل الوصول إلى السعادة.





تعلمي من الخسارة



الحياة فيها الربح والخسارة فما من شخص نجح إلا بعد خسارة، لذلك لا تستسلمي عندما تتعثرين في المرّة الأولى لأنّك ستتعلمين من الأخطاء التي جعلتك تخسرين لتستغليها في طريقك إلى النجاح.





ركزي على ما تريدينه



خلط الأمور مع بعضها يؤدي إلى تشتت انتباهك، وكي تحافظي على إيجابيتك عليك أن تركزي على ما تريدين تحقيقه وفقاً للأولويات. مثلاً، إذا كنت تسعين إلى تحسين وضعك المالي ركزي على تحقيق وضع مالي ممتاز بدلاً من التركيز على ديونك.

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