الأربعاء 2025-10-15 10:22 ص
 

“إدارية النواب” تستكمل مناقشة التعيين من مخزون هيئة الخدمة والإدارة العامة

مجلس النواب
مجلس النواب
 
الأربعاء، 15-10-2025 09:00 ص

الوكيل الإخباري-    تستكمل اللجنة الإدارية في مجلس النواب اليوم الأربعاء مناقشة موضوع التعيين من مخزون هيئة الخدمة والإدارة العامة.

اضافة اعلان


وكان رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة المهندس فايز النهار، أعلن في إذار الماضي إطلاق الكشف التنافسي الأساسي لمخزون طلبات التوظيف الذي سيتم اعتماده لتعبئة 30 بالمئة من شواغر الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية لعام 2025، وذلك وفقا لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والتعليمات والأسس الصادرة عنه.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

لا

منوعات إنقاذ فيل رضيع رفضته أمه وسط الفيضانات في الهند - فيديو

dag

أخبار الشركات الملكية الأردنية ترفع عدد طائرات اسطول ايرباص A320neo الى 12 طائرة جديدة

66

منوعات دهسا بالترام.. شاهد نجاة فتاة بأعجوبة من الموت في تركيا

xg

أخبار الشركات بنك صفوة الإسلامي يجدد شراكته مع تكية أم علي ويواصل دعمه لبرامجها الإنسانية

إنا لله وإنا إليه راجعون

خاص بالوكيل بعد رحيل اطفاله الـ 3 ..الأب المكلوم يروي لـ "الوكيل" تفاصيل الفاجعة - فيديو

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو

فلسطين ديوان نتنياهو: نطالب حماس بالالتزام بتعهداتها

khk

أخبار الشركات تحت رعاية "البوتاس العربية" افتتاح ورشة "اقتصاديات الأسمدة والتحديات المستقبلية" بمشاركة عربية ودولية واسعة

2

منوعات مشهد بطولي.. رد فعل طفلة تركية حين سماعها النشيد الوطني لبلادها



 
 





الأكثر مشاهدة