“إدارية النواب” تستكمل مناقشة التعيين من مخزون هيئة الخدمة والإدارة العامة

الوكيل الإخباري- تستكمل اللجنة الإدارية في مجلس النواب اليوم الأربعاء مناقشة موضوع التعيين من مخزون هيئة الخدمة والإدارة العامة.

اضافة اعلان



وكان رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة المهندس فايز النهار، أعلن في إذار الماضي إطلاق الكشف التنافسي الأساسي لمخزون طلبات التوظيف الذي سيتم اعتماده لتعبئة 30 بالمئة من شواغر الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية لعام 2025، وذلك وفقا لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والتعليمات والأسس الصادرة عنه.