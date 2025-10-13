الإثنين 2025-10-13 08:05 م
 

لقاء حواري حول المرأة والأحزاب والطريق إلى البرلمان

الوكيل الإخباري- قالت مساعد رئيس مجلس النواب، النائب هدى نفاع، إن المرأة الأردنية تحظى بفرص أوسع للمشاركة السياسية بفضل التشريعات الحديثة، مشددة على أن تمكين المرأة في العمل الحزبي والبرلماني يشكل ركيزة أساسية في مسار الإصلاح السياسي.

وأضافت خلال رعايتها اليوم الاثنين، لقاء حواريا بعنوان "المرأة والأحزاب والطريق إلى البرلمان"، الذي نظمته جمعية قرية الأردنيات، بحضور متصرف لواء ماحص والفحيص الدكتور صفوان المبيضين، أن المرأة الأردنية أثبتت حضورها المتميز في مختلف الميادين السياسية والاجتماعية منذ دخولها البرلمان لأول مرة عام 1993، مشيرة إلى أن انتخابات عام 2024 مثلت محطة مفصلية، إذ حصلت النساء على نحو 20% من مقاعد البرلمان مقارنة بأقل من 14% في الانتخابات السابقة، بفضل الإصلاحات القانونية ودعم الأحزاب والحملات الوطنية لتمكين المرأة.


وشددت نفاع على أن الوعي المجتمعي وبناء الثقة يشكلان الأساس الحقيقي لمشاركة فاعلة ومتوازنة للمرأة في الحياة السياسية، وضرورة دعم ترشيح النساء لمواقع قيادية، وتمكينهن ماليا ومعنويا، وإبراز قصص النجاح النسائية لإلهام الأجيال الجديدة.


من جانبه، أكد المبيضين، أهمية التعاون بين الجهات الرسمية والجمعيات الأهلية في دعم الجهود الوطنية لتمكين المرأة، مشيرا إلى أن مثل هذه اللقاءات تسهم في تعزيز مفاهيم المشاركة السياسية ودعم مسيرة الإصلاح الوطني.


وأوضح أن الحياة الحزبية تفتح أمام المرأة الأردنية آفاقا واسعة لتكون قائدة فاعلة وشريكة في صنع القرار، مؤكدا أن تكريم المرأة ومشاركتها الفاعلة ليس مجرد اعتراف رمزي، بل تقدير لقدرتها على الإسهام وتحمل المسؤولية بروح وطنية.


من جهتها، أكدت رئيسة الجمعية سهام قعوار، أن إطلاق منظومة التشريعات الجديدة يشكل خطوة مهمة نحو مستقبل أفضل يعزز مبادئ العدالة والمساواة، ويفتح آفاقا أوسع أمام المشاركة المجتمعية وتمكين مختلف الفئات، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية والبناء الوطني.


وبينت أن تنظيم هذا اللقاء يأتي ضمن جهود الجمعية المستمرة لتعزيز مشاركة المرأة في العمل الحزبي والمجتمعي، انسجاما مع الرؤية الوطنية في تمكين المرأة وإتاحة الفرص أمامها للمشاركة الفاعلة في مسارات التنمية والإصلاح

 
 
