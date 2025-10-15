مطالبة بالعودة إلى العمل بالتوقيت الشتوي بالاردن

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - طالبت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، الحكومة بضرورة العودة إلى العمل بالتوقيت الشتوي .

اضافة اعلان

وقالت اللجنة ان تثبيت التوقيت الحالي أثر سلباً على حياة الأسر الأردنية، حيث أصبح دوام المدارس والموظفين يبدأ في ساعات الصباح المظلمة.