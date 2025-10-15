الأربعاء 2025-10-15 12:18 م
 

مطالبة بالعودة إلى العمل بالتوقيت الشتوي بالاردن

الأربعاء، 15-10-2025 12:10 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   طالبت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، الحكومة بضرورة العودة إلى العمل بالتوقيت الشتوي . 

وقالت اللجنة ان تثبيت التوقيت الحالي أثر سلباً على حياة الأسر الأردنية، حيث أصبح دوام المدارس والموظفين يبدأ في ساعات الصباح المظلمة.

 

 وأكدت اللجنة أنها تلقت شكاوى متكررة من المواطنين حول صعوبة التأقلم مع التوقيت الحالي، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى الإنارة الكافية وخدمات النقل العام في ساعات الصباح الباكر.

 
 
