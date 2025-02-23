"اسطوانات الغاز البلاستيكية" على طاولة النواب اليوم

كما تناقش لجنة الطاقة النيابية استراتيجية تقنيات الهيدروجين الأخضر في الأردن.
وكانت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، قد اعتمدت استخدام تقنية جديدة من أسطوانات الغاز المركّبة ما يعرف (بالأسطوانات البلاستيكية) المخصصة للقطاع المنزلي، وسيتم تداولها بشكل اختياري جنباً إلى جنب مع الأسطوانات المعدنية التقليدية المستخدمة حالياً في المنازل.
وأكد بتصريح خاص لـ "الوكيل الإخباري" أن الأسطوانات الجديدة غير قابلة للانفجار عند التعرض للحريق، وليست موصلة للكهرباء، كما أنها مصنوعة من مواد متطورة مقاومة للتآكل والصدمات، ما يجعلها صديقة للبيئة وتساعد في الحد من الانبعاثات الكربونية.
وفيما يتعلق بآلية الاستبدال، أشار إلى أن الأسطوانات ستُطرح بشكل اختياري إلى جانب المعدنية، وسيتم توزيعها عبر المستودعات ومراكز الغاز والموزعين المعتمدين بنفس آلية التوزيع المتبعة حاليًا، وبنفس السعر للأسطوانتين.
وحول عدد الأسطوانات المتوقع طرحها في السوق خلال المرحلة الأولى، أوضح أن ذلك يعتمد على حجم الاستثمارات، مؤكدًا أن باب الاستثمار مفتوح لاستيراد الأسطوانات المركبة أو تعبئتها محليًا. وأضاف أن إجراءات التطبيق ستخضع للمراجعة الدورية لضمان تلبية احتياجات السوق والحفاظ على المخزون الاستراتيجي.
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