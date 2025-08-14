بيان صادر عن لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية

10:01 م

الوكيل الإخباري- إن لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية، وهي تتابع بقلق بالغ ما صدر عن حكومة الاحتلال الإسرائيلي من تصريحات استفزازية تتحدث عن التوسع على حساب الأردن، تؤكد أن هذه الأقوال الرعناء ما هي إلا أوهام سياسية مريضة وأحلام مستحيلة، تكشف عن عقلية استعمارية لا تزال تعيش خارج إطار التاريخ والجغرافيا والقانون الدولي.





إن الأردن – قيادةً وشعبًا – كان وسيبقى صفًا واحدًا وخندقًا موحدًا في وجه أي تهديد أو محاولة للمساس بسيادته وأمنه وحدوده، ولن نسمح لأي طرف بأن يختبر صبرنا أو يعبث بأمننا الوطني. وأي تفكير بالمساس بأرض الأردن أو حقوقه المشروعة هو خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وستكون له تبعات وخيمة على الاستقرار الإقليمي برمته.



وفي الوقت الذي نرفض فيه هذه السياسات العدوانية، نؤكد موقف الأردن الثابت والراسخ بأن السلام الحقيقي لا يتحقق إلا من خلال حل الدولتين على أساس حدود الرابع من حزيران عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وضمان أمن واستقرار المنطقة.



إن الأردن الذي قدّم التضحيات دفاعًا عن فلسطين وعن الأمة العربية، لن يقبل أن يكون موضع تهديد أو ابتزاز سياسي، وسيبقى وفيًّا لرسالته التاريخية في نصرة الحق وحماية الأرض والهوية.



حفظ الله الأردن، وحفظ فلسطين، وأسقط أوهام المحتل.