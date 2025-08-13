"عزم النيابية" تدين تصريحات نتنياهو حول "إسرائيل الكبرى"

الوكيل الإخباري- أكدت كتلة حزب عزم النيابية أن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة حول ما يُسمى "إسرائيل الكبرى" والتي تشمل أراض من الأردن وسوريا ولبنان ومصر، تشكل إعلانًا عدوانيًا صارخًا وتحديًا للمواثيق الدولية.

اضافة اعلان



وقالت، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، "هذه الكلمات المسمومة تكشف عن حالة جنون وغرور يعيشها العدو، وترسم تصورات خاطئة عن القدرة على إعادة رسم خرائط المنطقة، ولكن ليعلم نتنياهو أن الأردن ليس ساحة لأحلامه وأن ترابه خط أحمر".



وأضافت الكتلة أن "الأردن بقيادته الهاشمية ممثلة بجلالة الملك عبد الله الثاني، متمسك بموقفه الثابت بأن لا أمن ولا استقرار ولا سلام في المنطقة إلا بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. أما سياسات الاحتلال العنصرية فلن تجلب سوى المزيد من الدماء والدمار".