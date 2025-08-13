الأربعاء 2025-08-13 10:15 م
 

"عزم النيابية" تدين تصريحات نتنياهو حول "إسرائيل الكبرى"

ت
أرشيفية
 
الأربعاء، 13-08-2025 09:36 م

الوكيل الإخباري- أكدت كتلة حزب عزم النيابية أن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة حول ما يُسمى "إسرائيل الكبرى" والتي تشمل أراض من الأردن وسوريا ولبنان ومصر، تشكل إعلانًا عدوانيًا صارخًا وتحديًا للمواثيق الدولية.

اضافة اعلان


وقالت، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، "هذه الكلمات المسمومة تكشف عن حالة جنون وغرور يعيشها العدو، وترسم تصورات خاطئة عن القدرة على إعادة رسم خرائط المنطقة، ولكن ليعلم نتنياهو أن الأردن ليس ساحة لأحلامه وأن ترابه خط أحمر".


وأضافت الكتلة أن "الأردن بقيادته الهاشمية ممثلة بجلالة الملك عبد الله الثاني، متمسك بموقفه الثابت بأن لا أمن ولا استقرار ولا سلام في المنطقة إلا بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. أما سياسات الاحتلال العنصرية فلن تجلب سوى المزيد من الدماء والدمار".


وأكدت الكتلة أنها، ومع جميع أبناء الأردن، ترفض تصريحات نتنياهو وتعتبرها باطلة، مشددًا على أن الأردن سيبقى حصنًا منيعا أمام أي اعتداء، وسندًا لقضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حتى تتحقق العدالة ويعود الحق إلى أصحابه.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ت

أخبار محلية إشهار ملتقى قناديل السلام في الزرقاء

استشهاد لبناني في غارة إسرائيلية بالجنوب

عربي ودولي استشهاد لبناني في غارة إسرائيلية بالجنوب

نقابة الخدمات العامة

أخبار محلية نقابة الخدمات العامة: تصريحات نتنياهو استفزازية والأردن عصيّ على المؤامرات

ا

أخبار محلية اتفاقية لتنفيذ هوية بصرية لمنطقة رحاب السياحية

إيطاليا: مقتل 20 شخصا في غرق قارب مهاجرين

عربي ودولي إيطاليا: مقتل 20 شخصا في غرق قارب مهاجرين

ت

شؤون برلمانية "عزم النيابية" تدين تصريحات نتنياهو حول "إسرائيل الكبرى"

اتحاد العمال: : تصريحات نتنياهو مجرد أوهام والأردن سيبقى سداً منيعاً

أخبار محلية اتحاد العمال: : تصريحات نتنياهو مجرد أوهام والأردن سيبقى سداً منيعاً

ا

فلسطين نتنياهو: إما أن ننتصر أو القضاء علينا



 
 





الأكثر مشاهدة