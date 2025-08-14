"الطاقة النيابية" تزور شركة السمرا لتوليد الكهرباء

الوكيل الإخباري- زارت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، برئاسة النائب المهندس هيثم زيادين، اليوم الخميس، شركة السمرا لتوليد الكهرباء، بهدف الاطلاع على الأداء التشغيلي للشركة ومتابعة تنفيذ خطتها الاستراتيجية ومشاريعها المستقبلية.

وثمّن زيادين جهود منظومة النظام الكهربائي في المملكة وقدرتها على التعامل بكفاءة عالية مع الارتفاع القياسي في الأحمال الكهربائية، الذي بلغ نحو 4800 ميغاواط، مسجلًا أعلى حمل في تاريخ المملكة في ظل الظروف الجوية الاستثنائية، مشيدًا بخطط الجاهزية المؤسسية والاستجابة السريعة التي ضمنت استمرارية خدمة الكهرباء للمواطنين.



وأشار زيادين إلى أن اللجنة أوصت بإنشاء لجنة وطنية لقطاع الكهرباء لتنسيق الجهود بين الجهات المعنية، ووضع خطط استراتيجية متكاملة تضمن أمن واستدامة الطاقة.



كما دعا إلى دراسة إمكانية إنشاء مركز تدريب وتأهيل متخصص للمهندسين والفنيين على مستوى القطاع، بهدف تطوير القدرات الفنية والحفاظ على الخبرات ومنع هجرة الكفاءات.



وأكد، أن قطاع الطاقة يعد أحد أهم ركائز رؤية التحديث الاقتصادي لما له من أثر مباشر في دعم القطاعات الاقتصادية، مشيدًا بقصة نجاح شركة السمرا ودورها المحوري في تلبية احتياجات المملكة من الكهرباء، وبجهود كوادرها الوطنية وحرصها على تطبيق أفضل معايير التشغيل.



بدوره، شدد رئيس لجنة البيئة والمناخ، النائب الدكتور حمزة الحوامدة، على ضرورة أن تراعي استراتيجيات إنتاج الطاقة الكهربائية الأبعاد البيئية والتغير المناخي، بما يسهم في خفض الانبعاثات وتوسيع الاعتماد على مشاريع الطاقة المتجددة.



كما أكد النواب: خضر بني خالد، رائد قطامين، عبد الناصر الخصاونة، إسلام العزازمة، ونسيم العبادي، أهمية دعم الشركة لمواصلة أدائها الناجح وإيجاد حلول لأي تحديات قد تواجهها، لتلبية الاحتياجات المستقبلية للطاقة الكهربائية، وتعزيز مساهمتها في مسار التنمية وتنافسية الاقتصاد الوطني.



من جانبه، أعرب نائب رئيس مجلس إدارة شركة السمرا لتوليد الكهرباء، المهندس عبدالفتاح درادكة، عن بالغ التقدير لزيارة اللجنة، مثمّنًا جهودها في متابعة ملف قطاع الطاقة في المملكة، مؤكدًا أن الشركة تسهم بنحو 30% من إجمالي الطاقة المولدة في الأردن، وقد شهدت نموًا ملحوظًا في مختلف مجالات عملها انعكس إيجابًا على نتائجها المالية.



وقدم مدير عام الشركة، المهندس سامي زواتين، عرضًا تفصيليًا استعرض فيه الأهداف الاستراتيجية والإنجازات البارزة للشركة، مشيرًا إلى امتلاكها عدة محطات لتوليد الكهرباء موزعة في مختلف محافظات المملكة، بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 1834 ميغاواط، وتعتمد على مزيج من الوقود التقليدي والطاقة المتجددة.